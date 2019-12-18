Diz ağrısı neden olur romatizma en önemli sebebi!

Eklemlerde meydana gelen en sık sorunlardan olan diz ağrısı, yaşam kalitesini oldukça etkileyen bir rahatsızlıktır. Romatizma ve kireçlenme diz ağrılarını yaratan en önemli sebeplerdir. Bunun yanında aşırı kilo ve kazalar da diz ağrısına sebebiyet vermektedir. Diz ağrısının nedenlerini sizin için haberimizde sıraladık.

Diz Ağrılarının Nedenleri

Kazalar

Orta ve büyük ölçekli kazalar bacak bölgesinde ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Bu kazalar sonucu oluşan açık yaralar, kapanana kadar diz ve çevresinde yüksek şiddetli ağrılara sebep olabilmektedir.

Sporcu yaralanmaları

Özellikle temas sporları esnasında sakatlanan oyuncularda diz ağrıları yüksek oranda hissedilir. Amatör ya da profesyonel olarak sporun herhangi bir dalıyla ilgilenen oyuncular, aşırı yükleme yaptıklarında kas ağrıları diz ağrılarına dönüşmektedir. Bu gibi durumlarda dinlenmeli ve bedenin kendini toparlaması için süre tanınmalıdır.

Aşırı kilo

Aşırı kilo, bacaklarda baskı oluşturur. Bu da diz kapaklarının aşırı zorlanmasına sebep olur. Özellikle obezite vakalarında diz kapağı ağrılarına büyük oranda rastlanmaktadır.

Romatizma

Romatizma hastalığı, eklemlerde şiddetli ağrı oluşturur. Boyun ve bel ağrısı dışında en sık hissedilen ağrı tipi dizlerde ortaya çıkar.

Diz Ağrısı Belirtileri

Hareket ederken zorlanma

Bazı durumlarda dizler ağrı oluşmaya başlamadan önce vücut çeşitli sinyaller verir. Hareket ederken, yürürken ve merdiven inip çıkarken zorlanma en sık rastlanan bulgular arasında yer alıyor. Birkaç gün içerisinde kişinin dizlerinde travmatik ağrılar ortaya çıkabilir.

Şişlik

Çarpmaya ve kazalara bağlı durumlarda çarpmanın şiddetine bağlı olarak diz yüzeyinde şişlik oluşabilir. Anında buz ile müdahale edildiği takdirde şişlik azalır ve ağrı semptomları çok daha az düzeyde görülür.

Kızarma

Romatizma ve kireçlenme gibi vakalarda diz kapaklarının kızardığı ender de olsa görülmektedir.

Diz Ağrılarından Korunmak İçin Yapılması Gerekenler

Küçük egzersizler yapılmalı

Vücut içerisinde kullanılmayan eklem ve kaslar zaman içerisinde eski işlevlerini kaybeder. Bu işlevleri geri kazandırmak için küçük bacak hareketleri yapılabilir. Bu egzersizler kişilerin çok daha zinde hissetmelerini sağlayarak yürüyüş temposunu kazanmalarını da sağlar.

Merdiven yerine asansör kullanılmalı

Bilinenin aksine merdiven çıkmak, özellikle belli bir yaştan sonra son derece zararlıdır. Eklemleri fazlasıyla zorlayan inip çıkma hareketleri, diz ağrılarının da başlıca sebepleridir. Kronik ağrı şikayeti bulunan kişiler mümkün mertebe asansör kullanmalıdır.