Bronşite ne iyi gelir bol bol c vitamininden zengin gıdalar tüketin!

Soğuk algınlığı ve grip ile meydana gelen enfeksiyon olan bronşit kış aylarında kendini iyiden iyiye gösteren ve hayat kalitesini oldukça düşüren bir rahatsızlıktır. Bronşiti tedavi etmede ilaçlara ek olarak yiyeceklerle rahatsızlığı gidermek mümkün. İşte bronşite iyi gelen besinler!

C vitamini içeren besinler

C vitamini içeriğindeki güçlü antioksidan ile bronşitten kurtulmanıza yardımcı olur. C vitamini yönünden zengin olan kırmızı biber, maydanoz, kekik, koyu yapraklı sebzeler, brokoli, lahana, portakal, mandalina, elma, nar, kivi, çilek gibi gıdaları tüketebilirsiniz.

Nane

Nane içinde bulunan mentol ile akciğerlerdeki mukus birikimi kırar ve öksürük yoluyla vücuttan atılmasını sağlar.

Zencefil

Zencefil ishal, hazımsızlık, mide ağrısı gibi gastrointestinal semptomların tedavisine yardımcı olur. ayrıca, intihap önleyici özelliği ile akut bronşit tedavisinde kullanılır. Kuru öksürük ve balgam sökmek için zencefil çayı içebilirsiniz.

Sarımsak

Sarımsak viral ve bakteriyel enfeksiyonları geçiren doğal bir antibiyotiktir. Sarımsak tüketimi arttırılarak enfeksiyonla mücadelesinde vücudunuza destek olabilirsiniz.

Zerdeçal

Zerdeçal anti inflamatuar özelliğinden dolayı, bronşite iyi gelir. 1 bardak sütün içerisine 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyin ve kaynatın. Bu karışımı günde 2-3 kere için. Gece uyumadan yarım saat önce içmeniz nefes tıkanıklıklarınızı engeller.

Mantar

Shiitake, reishi ve maitake mantarları doku hasarını azaltarak akciğerlerin iyileşmesini sağlar. Bu mantarlar vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve viral hücreleri yok eder.

Tuzlu su

Tuzlu suyla gargara yapmak bronşite iyi gelir. Boğazda biriken balgamı temizler ve nefes borusunu açar. Ayrıca, boğaz intihabını yatıştırır.

Bal

Doğal antibiyotik olduğundan bal bronşlardaki intihabı azaltır. Balı limon ve zencefille karıştırarak tüketmeniz daha etkili sonuçlar verir. Aynı zamanda soğan suyu ile balı karıştırmak da bronşları açar.

Soğan

Soğan balgam söktürücü etkiye sahiptir. Soğan yemek veya 1-2 çay kaşığı soğan suyu içmek bronşların açılmasını sağlar.

Susam

Susam tohumu göğüs ağrılarına ve bronşite oldukça faydalıdır. 1 kaşık susam, 1 çay kaşığı keten tohumu ve 1 tutam tuzu bal ile karıştırın. Bu karışımı günlük olarak tüketin.

Su

Bol miktarda su tüketmek bronşit tedavisinde oldukça etkilidir. Su balgam çıkarmaya yardımcı olur ve vücuttaki intihabı daha rahat dışarı atar.