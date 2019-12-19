Hanife Gürdal evlendi gögüs dekoltesine tepki yağdı!

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyurduktan sonra başörtüsünü çıkardığı için günlerce konuşulan Hanife Gürdal, dün evlendi. Her anını sosyal medya hesabından yayınladı. Gürdal'ın giydiği gelinliğin dekoltesi ise sosyal medyada gündem oldu. Gürdal'a takipçilerinden tepki mesajları yağdı.

Gögüs dekoltesi ile eleştiri yağmuruna tutuldu

Hanife Gürdal'ın giydiği gelinliğin göğüs dekoltesi eleştiri yağmuruna tutuldu. Nikah elbisesinin derin göğüs dekolteli olmasından rahatsız olan bazı sosyal medya kullanıcıları "Gelinliğe bakınca gözüme çarpan ilk şey; dekoltesi ve yerinde duramayan askıları" gibi yorumlar yaptı.

''Hanife Ayvaz diyeceksiniz''

Nikah sonrası bir çekim yaptıran Gürdal, çekilen bir nikah fotoğrafını da "Hanife Ayvaz diyeceksiniz" notuyla paylaştı. Gelin adayı, nikah sonrası sosyal medya kullanıcı isimlerindeki soyadını da henüz değiştirmedi.Hanifenin paylaşımlarına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı.



