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Değişimiyle gündem olan Zeynep Koçak'tan cesur kar pozları!

Geçirdiği değişimle olay olan 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Zeynep Koçak, şort ve bot kombiniyle kara çıktı. Koçak'ın paylaşımına beğeni yağdı.

Değişimiyle gündem olan Zeynep Koçak'tan cesur kar pozları!
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Eser Yenenler, Oğuzhan Koç, Büşra Pekin, Şahin Irmak ve İbrahim Büyükak'ın da aralarında olduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programıyla tanınan Zeynep Koçak değişimiyle yaşadığı değişimle gündem olmaya devam ediyor. Kilo aldıktan sonra bambaşka birine dönüşen Zeynep Koçak, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

"Berbat styling'im için teşekkürler"

Zeynep Koçak, kara adeta meydan okudu. Oyuncu, şort, bot ve kabanıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşarak, "Berbat styling'im için teşekkürler" mesajını yazdı. Takipçileri Koçak'a "Hasta olacaksın" yorumları yağdırdı.

Oğuzhan Koç'la aşk yaşamıştı

 Zeynep Koçak, uzun yıllar Oğuzhan Koç ile aşk yaşamıştı. İkili, ilişkilerini sürpriz bir şekilde bitirmişti. Müzik çalışmalarına devam eden Oğuzhan Koç’un aksine Zeynep Koçak, gündemden uzaklaşmayı tercih etmişti. Zeynep Koçak, Demet Özdemir ile aşk yaşamayan başlayan eski sevgilisi Oğuzhan Koç'u sosyal medyada takipten çıkarmıştı.

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