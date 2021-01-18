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Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor!

Sevgilisi Seçil Gür ile bir benzincide 500 bin TL'lik lüks otomobilinde görüntülenen Serdar Ortaç, "Kardeşim araba hediye etti onu kullanıyorum'' dedi.

Maddi sıkıntılar yaşayan Serdar Ortaç: Arabayı kardeşim aldı, benzini kız arkadaşım ödüyor!
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Sevgilisi Seçil Gür ile bir benzincide 500 bin TL'lik lüks otomobilinde görüntülenen Serdar Ortaç, "Kardeşim araba hediye etti onu kullanıyorum. Benzin parasını da Seçil ödüyor" dedi. Ünlü şarkıcı, daha önce maddi sıkıntı yaşadığını ve bisikletle gezdiğini söylemişti.

LÜKS ARABASIYLA OBJEKTİFLERE TAKILDI 

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam sevgilisi Seçil Gür ile birlikte Levent'teki bir benzin istasyonunda objektiflere yansıdı. Ortaç'ın altındaki pahalı otomobil dikkat çekti. Maddi sıkıntılar yaşadığını söyleyen Sertaç, eleştirilerin odağı oldu. 

"KARDEŞİM ALDI"

Habertürk'ün haberine göre; daha önce maddi açıdan sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, kardeşi Sertaç Ortaç'ın kendisine hediye aldığı arabayla görüntülendi. Ortaç, "Kardeşim araba hediye etti, artık onu kullanıyorum" dedi.

"SEÇİL PARAYI ÖDÜYOR"

Stüdyoya gittiklerini söyleyen şarkıcı, "Çalışmaya gidiyoruz benzin alıyoruz, Seçil parayı ödüyor" dedi.

SEÇİL GÜR, ÖDEMEYİ YAPTI

Ödemeyi yapan Gür, sevgilisinin yanına giderken objektiflere böyle takıldı.

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