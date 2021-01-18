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Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim

İbo Show'a katılan Haluk Levent kendisine sosyal medya üzerinden gelen eleştirilere ''Bana güvenmeyin demiştim'' diyerek espirili bir dille yanıt verdi.

Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim
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Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un 10. bölümüne birbirinden ünlü isimler konuk oldu. İbo Show'a katılan Haluk Levent'e ise sosyal medya üzerinden birçok tepki geldi. Levent, eleştirilere, "Ben size 'bana güvenmeyin hepinizi satarım' demiştim" ifadelerini kullandı.

ESPİRİLİ BİR DİLLE CEVAP VERDİ 

İbo Show konukları gündeme bomba gibi düştü. İbo Show'da bu hafta Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır konuk oldu. İbo Show'a katıldığı için eleştirilen Haluk Levent, kendisinbe gelen eleştirilere espirili bir dille yanıt verdi. 

"SANA ÇOK GÜVENMİŞTİK"

Sosyal medyada ünlü isimlerin İbo Show'a katılması eleştirilirken Haluk Levent bir takipçisine yanıt verdi. Levent'e bir takipçisi "Abi sana çok güvenmiştik İbo Show'a çıkıyormuşsun" yazdı.

HALUK LEVENT'TEN ESPRİLİ YANIT

Haluk Levent ise bu yoruma esprili bir yanıt verdi. Levent, "Ben size 'bana güvenmeyin hepinizi satarım' demiştim" ifadelerini kullandı.

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