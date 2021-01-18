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Şarkıcı İntizar'ın babası yaşamını yitirdi!

Muğla'da yaşayan şarkıcı İntizar'ın 85 yaşındaki babası Cemal Arslan, dün solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Şarkıcı İntizar'ın babası yaşamını yitirdi!
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Muğla'da yaşayan şarkıcı İntizar'ın 85 yaşındaki babası Cemal Arslan, dün solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Güçlü sesiyle adını geniş bir kitleye duyuran usta sanatçı İntizar'ın Ula'nın Akyaka Mahallesinde yaşayan babası Cemal Arslan, 2 hafta önce solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Asker emeklisi olan Arslan'ın, bugün öğle saatlerinde solunum yetmezliği tedavisi gördüğü Yoğun Bakım Ünitesi'nde kalbi durdu.

 BUGÜN DEFNEDİLECEK

Cemal Arslan, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ünlü şarkıcı İntizar'ın da babasının rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir Muğla'da olduğu öğrenildi. Arslan'ın cenazesinin bugün Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınıp defnedileceği İzmir'e getirileceği belirtildi.

KAYNAK:SNOB MAGAZİN

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