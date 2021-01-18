"Yaza sağ çıkamayabilirim" diyen Seren Serengil sevgilisiyle kayağa gidince tepki yağdı!

Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 46 kiloya kadar düşen ve "Ameliyat olmazsam yaza sağ çıkamayabilirim" diyen Seren Serengil, sevgilisiyle kayağa gidince takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Bir takipçisinin "Bu kadar halsizken nasıl kayabiliyorsunuz" yorumuna Serengil'in "Ruhen de bedenen de merak etmeyin iyi kayakçıyım" şeklindeki yanıtı olay oldu.

''YAZA ÇIKAMAYABİLİRİM'' DEMİŞTİ

Seren Serengil sürpriz bir şekilde evlenme kararı aldığı sevgilisi Mustafa Tohma ile Erzurum'a uçtu. Geçtiğimiz günlerde Dumping Sendromu hastalığına yakalandığı ortaya çıkan ve "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" diyen Seren Serengil şu sıralar sevgilisi ile karın keyfini çıkarıyor.

TAKİPÇİLERİ SORU YAĞMURUNA TUTTU

Zayıf olma uğruna geçirdiği ameliyat sonrası 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, "Kilo vermemi durduramıyoruz" demişti. Aşırı zayıf hali ile sevenlerini endişelendiren Seren Serengil'in kayak yaptığını gören takipçileri, onu soru yağmuruna tuttu.

"İYİ KAYAKÇIYIM; BANA KOLAY KOLAY BİR ŞEY OLMAZ"

Seren Serengil'in takipçisi "Ameliyat olmazsam yaza çıkmam dediniz bu kadar halsizken nasıl kayabiliyorsunuz" dedi. Serengil'in verdiği yanıt ise olay oldu. Serengil takipçisine "Spor iyidir temiz hava iyidir doktorlar vitamin depoluyorlar haftada 3 kez serum alıyorum, iyiyim biraz daha... Spor önemli ben 6 yaşımdan beri kayıyorum ve beni en mutlu eden şey.. Ruhen de bedenen de merak etmeyin iyi kayakçıyım; kolay kolay bir şey olmaz" yanıtını verdi.Serengil'in yanıtın takipçilerini tatmin etmedi.