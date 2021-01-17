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Pancarın faydaları neler toksinleri vücuttan atıyor!

Önemli besin değeri olan kök sebzelerden kırmızı pancar, vücuttaki toksinlerin atılmasına yarıyor. İşte kırmızı pancarın inanılmaz yararları!

Pancarın faydaları neler toksinleri vücuttan atıyor!
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Kırmızı pancar beş temel vitamin, kalsiyum, demir, potasyum ve protein gibi sağlıklı besinlerin içerisinde barındırır. Pancara kırmızı rengini veren betalain etkili bir antioksidandır. Bu faydalı besin, içerisindeki antioksidanlar sayesinde vücutta biriken toksinlerin kolayca atılmasını da sağlar. İşte pancarın insan sağlığına olan faydaları...

Toksinleri vücuttan atıyor

Karaciğerde biriken toksinleri temizlemede en etkili besinlerden biridir. Güçlü bir antioksidan kaynağı olan pancar, mide, safra kesesi ve böbrekleri temizler. Düzenli pancar suyu tüketimi karaciğerde biriken toksinlerin yanı sıra vücuttaki zehirli atıkları da vücuttan atar.

Beyin sağlığı

Pancarın içinde bulunan nitratlar nedeniyle beyin nöroplastisitesi gelişir. Bu nitratlar, demansın (bunama) erken aşamalarında sıklıkla etkilenen bir beyin alanı olan somatomotor korteksin oksijenlenmesini artırır. İnsanlar yaşlandıkça beyne giden kan akışı azalır ve bu da bilişin azalmasına neden olur. Pancar yemek bu süreci yavaşlatabilir veya önleyebilir.

Kanser türleriyle savaşır

Pancarda bulunan betanin maddesi sayesinde meme ve prostat kanserlerini önleme potansiyeline sahiptir. Yapılan bir çalışmada, pancar tüketiminin akciğer ve cilt kanserlerini önlediği bulundu. Ayrıca pancar suyunun havuç özü ile birlikte alındığında lösemi tedavisinde yardımcı olduğu kanıtlandı.

Kabızlığa birebir

Pancar lif bakımından zengindir, bağırsak fonksiyonu üzerinde olumlu etkileri olan kabızlığı önlemeye ve kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir.

Kalp hastalıkları

Pancarlar kan basıncını düşürebilir, bu da kalp hastalığı ve diğer rahatsızlıklar riskinin azalmasına neden olabilir. Bu kök sebzesi ayrıca oksijen kullanımını, dayanıklılığı ve egzersiz performansını artırabilir.

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