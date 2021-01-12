Demet Şener ile Cenk Küpeli tek celsede boşandı! Küpeli'nin açıklaması olay oldu

Demet Şener - Cenk Küpeli çifti İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme'sinde bu sabah tek celsede boşandı. Kısa sürede evlenmeye karar veren çiftin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi olduğu ileri sürüldü.

"Eski eşin olarak tüm desteğim ve dualarım seninle"

Boşanma davasının ardından Instagram hesabından Demet Şener'le çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan Küpeli, "Evli kaldığımız süre boyunca bana hissettirdiğin tüm güzel duygular ve beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim. Anneliğine ve kadınlığına olan saygımın yanı sıra, duyduğum sevgi nedeniyle hayatımda hep çok özel kalacaksın. Ayrılık sonrası arkadaşlığa inanmasam da eski eşin olarak tüm desteğim ve dualarım seninle olacak. Güzel ve başarılı bir hayat dilerim" sözcüklerine yer verdi.

Demet açıklama yapmadı

Demet Şener ise boşanma hakkında bir açıklama yapmayı tercih etmezken eski eşi Cenk Küpeli'nin paylaşımını hesabında yayınlayarak şükür emojisi koydu.

Ayrılık mesajı dikkat çekti

Çiftin ayrılık sonrası birbirine güzel sözlerle veda etmesi sevenlerini şaşırttı. Küpeli'nin açıklamasını gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Bu kadar güzel veda edecekseniz niye ayrıldınız" yorumunu yaptı.