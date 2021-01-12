search menu
search
close

Sunucu Buket Aydın kimdir ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi

Kanal D'den ayrılan sunucu Buket Aydın Buket Aydın, Haber Global ekranlarında yayınlanacak "Buket Aydın ile Koltuk" programıyla izleyicinin karşısına çıkacak.

Sunucu Buket Aydın kimdir ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi
-A A+

Geçtiğimiz yıl Kanal D'den ayrılan sunucu Buket Aydın Buket Aydın, Haber Global ekranlarında yayınlanacak "Buket Aydın ile Koltuk" programıyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü sunucu yeni işiyle ilgili, "Birbirinden iyi konuklarla her hafta gündemi biz belirleyeceğiz. Çok heyecanlıyım ve mutluyum" dedi.

EKRANLARA DÖNÜYOR 

Kanal D Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevini ani bir kararla bırakması ve Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le yaşadığı aşkla uzun bir süre konuşulan Buket Aydın'ın Haber Global'le sözleşme imzaladı. Aydın, 'Buket Aydın ile Koltuk' programıyla ekranlara dönecek.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Yeni işi için açıklama yapan Aydın, "Birbirinden iyi konuklarla her hafta gündemi biz belirleyeceğiz. Çok heyecanlıyım ve mutluyum" ifadesini kullandı.

 BUKET AYDIN KİMDİR?

1985 Bursa doğumlu olan Buket Aydın, 2006 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden burslu olarak mezun oldu. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Aydın, eğitim hayatı sonrasında 1 yıl boyunca Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursundan eğitim aldı.İş hayatına 2004 yılında özel bir radyo kanalında haber spikerliği ile başlayan Aydın daha sonra Kanal Türk kanalına geçerek spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülten sunuculuğu yaptı.2009 yılında TRT Türk kanalına geçiş yapan Buket Aydın burada 1,5 yıl boyunca program sunuculuğu yaptı.2011 yılında yeniden yapılanma sürecindeki NTV'ye transfer olarak önce hafta içi 'Gece Bülteni'ni sunmuş, sonrasında da Ana Haber kuşağı sunuculuğu yapmıştırAydın 2018 yılında Demirören Medya Grubuna katılarak; CNN TÜRK ekranlarında her hafta farklı bir konuğa yer verdiği "40" programını sundu.Kanal D Haber Başkanı olarak görevini yürüten Aydın, aynı zamanda Kanal D Ana Haber bülten sunuculuğu ve Milliyet Pazar'da hafta sonu röportajları ile çalışmalarına Mayıs 2020'ye kadar devam etti. Aydın 11 Ocak 2021 itibariyle, Haber Global ailesi ile habercilik mesleğine kaldığı yerden devam edecek.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu çiçekler evinize şans getirecek! Bu çiçekler evinize şans getirecek!
Dekorasyon
Daha temiz bir çevre için edinmeniz gereken 3 çamaşır alışkanlığı! Daha temiz bir çevre için edinmeniz gereken 3 çamaşır alışkanlığı!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Berrak Tüzünataç çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya karıştı!
Berrak Tüzünataç çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya karıştı!
''Yine geziyorsunuz'' diyen takipçisine tokat gibi cevap!
''Yine geziyorsunuz'' diyen takipçisine tokat gibi cevap!
2021 yılında her yerde göreceğiniz örgü modelleri!
2021 yılında her yerde göreceğiniz örgü modelleri!
Yangın ihbarına giden ekiplere tatsız sürpriz! Pencere önünde cinsel..
Yangın ihbarına giden ekiplere tatsız sürpriz! Pencere önünde cinsel..
Hatice'den İvana Sert'e ağır sözler: Ticaret evliliği yapıp...
Hatice'den İvana Sert'e ağır sözler: Ticaret evliliği yapıp...
Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu! Herkes şov sandı ama...
Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu! Herkes şov sandı ama...
Önceki Haberler
Miyomları tedavi etmek gereki mi?
Miyomları tedavi etmek gereki mi?
Koronavirüs aşısı olan Alişan gelen tepkilere cevap verdi!
Koronavirüs aşısı olan Alişan gelen tepkilere cevap verdi!
Survivor'da kırmızı alarm! Ünlü oyuncu diskalifiye mi edildi?
Survivor'da kırmızı alarm! Ünlü oyuncu diskalifiye mi edildi?
Deprem sonrası stres bozukluğu nasıl geçer?
Deprem sonrası stres bozukluğu nasıl geçer?
Şarkıcı Hatice'den İvana Sert'e şoke eden sözler: Haraca bağlıyorsun!
Şarkıcı Hatice'den İvana Sert'e şoke eden sözler: Haraca bağlıyorsun!
Kahvaltının yeni lezzeti: Bulut ekmek tarifi
Kahvaltının yeni lezzeti: Bulut ekmek tarifi
Gıda atıklarını değerlendirmenin yolları burada!
Gıda atıklarını değerlendirmenin yolları burada!
Gece sık sık uyanıyorsanız...
Gece sık sık uyanıyorsanız...
Yorumlar