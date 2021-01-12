search menu
search
close

Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası gündeme bomba gibi düştü!

Yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi gelen Survivor 2021'de kırmızı alarm durumuna geçildi. Cemal Hünal'ın diskalifiye edildi iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Survivor'da "Cemal Hünal diskalifiye oldu" iddiası gündeme bomba gibi düştü!
-A A+

Yeni sezonuyla ekranlara bomba gibi gelen Survivor 2021'de kırmızı alarm durumuna geçildi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021 kadrosuna kattığı Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın, yarışmadan diskalifiye edildiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

AÇIKLAMALAR İZLEYENLERDE ŞOKE ETKİSİ YARATTI 

Survivor 2021 yeni sezonu ekranlara bomba bir giriş yaptı. Yarışmanın yeni bölüm fragmanında, toplanan ada konseyinde yapılan bazı açıklamalar programın takipçilerinde şok etkisi yarattı. Acun Ilıcalı'nın Survivor 2021 kadrosuna kattığı Issız Adam filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın, yarışmadan diskalifiye edildiği iddiası izleyenleri şaşırttı. 

"SENİN DEVAM EDEMEME DURUMUN VAR"

Cemal Hünal Survivor 2021 sezonunda ilk haftadan yaşadığı rahatsızlık sebebiyle izleyenlerin gündemine gelmişti. Bu akşam yayınlanacak olan bölümün fragmanında Acun Ilıcalı'nın "yarışmaya devam edememe ihtimalin var" dediği ismin ünlü oyuncu olduğu iddia edilirken yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu gözlerden kaçmadı.

 CEMAL HÜNAL, SURVIVOR'DAN DİSKALİFİYE Mİ EDİLDİ?

Yeni sezonda ekranlardaki yerini alan Survivor 2021 sezonu hız kesmeden devam ederken yarışmada ünlüler takımında boy gösteren iddialı isim Cemal Hünal yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dokunulmazlık oyununda yer almamıştı. Ünlü oyuncunun diskalifiye edildiği konuşuluyor.


Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi! Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi!
Magazin
Miyomları tedavi etmek gereki mi? Miyomları tedavi etmek gereki mi?
Kadın
En Güncel Galeriler
Berrak Tüzünataç çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya karıştı!
Berrak Tüzünataç çırılçıplak poz verdi! Sosyal medya karıştı!
''Yine geziyorsunuz'' diyen takipçisine tokat gibi cevap!
''Yine geziyorsunuz'' diyen takipçisine tokat gibi cevap!
2021 yılında her yerde göreceğiniz örgü modelleri!
2021 yılında her yerde göreceğiniz örgü modelleri!
Yangın ihbarına giden ekiplere tatsız sürpriz! Pencere önünde cinsel..
Yangın ihbarına giden ekiplere tatsız sürpriz! Pencere önünde cinsel..
Hatice'den İvana Sert'e ağır sözler: Ticaret evliliği yapıp...
Hatice'den İvana Sert'e ağır sözler: Ticaret evliliği yapıp...
Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu! Herkes şov sandı ama...
Dev piton sahibini herkesin gözü önünde boğdu! Herkes şov sandı ama...
Önceki Haberler
Deprem sonrası stres bozukluğu nasıl geçer?
Deprem sonrası stres bozukluğu nasıl geçer?
Şarkıcı Hatice'den İvana Sert'e şoke eden sözler: Haraca bağlıyorsun!
Şarkıcı Hatice'den İvana Sert'e şoke eden sözler: Haraca bağlıyorsun!
Kahvaltının yeni lezzeti: Bulut ekmek tarifi
Kahvaltının yeni lezzeti: Bulut ekmek tarifi
Gıda atıklarını değerlendirmenin yolları burada!
Gıda atıklarını değerlendirmenin yolları burada!
Gece sık sık uyanıyorsanız...
Gece sık sık uyanıyorsanız...
Bu çiçekler evinize şans getirecek!
Bu çiçekler evinize şans getirecek!
Daha temiz bir çevre için edinmeniz gereken 3 çamaşır alışkanlığı!
Daha temiz bir çevre için edinmeniz gereken 3 çamaşır alışkanlığı!
Her derde deva olan arı sütünün 8 bilinmeyen faydası!
Her derde deva olan arı sütünün 8 bilinmeyen faydası!
Yorumlar