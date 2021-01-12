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Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap!

Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine, "Bir amacım vardı ona da ulaştım. Aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak" dedi.

Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap!
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Çağla Şıkel'in ardından Alişan da koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Ancak Alişan'ın aşı olduğunu gören bazı sosyal medya kullanıcıları "Sağlıkçılar varken Alişan niye aşı oluyor?" diyerek tepki gösterdi. Eleştirilerin ardından açıklama yapan Alişan, "Bir amacım vardı ona da ulaştım. Aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak" dedi.

ALİŞAN KORONAVİRÜS AŞISI OLDU

Demet Akalın ile sabah programı sunan ünlü şarkıcı Alişan, Türkiye'ye yeni gelen koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında hastaneye giderek FAZ 3 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Alişan'ın yaptırdığı aşı için konuşan Alişan'ın doktoru gönüllü olduğu için aşının içerisinde plasebo da olabileceği söyledi. Alişan bazı sosyal medya kullanıcılarının kendisine gösterdiği tepkiye, çok şükür amacıma ulaşmışım. Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak" diyerek yanıt verdi. 

TEPKİLERE CEVAP VERDİ

Aşı yaptırdığı için Twitter'da tepki çeken Alişan için "Sağlıkçılar dururken neden Alişan aşı oluyor" tepkileri yağdı. Gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından paylaşım yapan Alişan, "Aşılama henüz başlamadı. Ben on binlerce TC vatandaşı gibi gönüllü olarak FAZ 3 çalışmasına katıldım. Bir amacım daha vardı. Aşı karşıtlarına aşı olmanın bu illetin tek kurtuluş olduğunu anlatmaktı. Çok şükür amacıma ulaşmışım. Ayrıca aşı ilk sağlık çalışanlarına olacak" dedi.

 

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