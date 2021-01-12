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Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını kuvvetlendirdi

Aşk yaşadıkları yönündeki haberlerle sıkça gündeme gelen Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in arkadaşlarının paylaşımındaki samimi halleri dedikoduları güçlendirdi.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını kuvvetlendirdi
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Oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz yıl şarkıcı Murat Dalkılıç ile yollarını ayırmıştı. Bu ayrılıktan sonra güzel oyuncunun, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı konuşuluyor. Ancak ikili çıkan aşk haberlerini reddediyor. 

Samimi görüntüleri aşk dedikodularını alevlendirdi

İki ünlü oyuncu iddiaları her defasında reddetse de, sosyal medya paylaşımları ve samimi halleri bu dedikoduları sürekli gündeme taşıyor.

Yakınlıkları dikkat çekti

Erçel ve Bürsin, bu kez de beraber rol aldıkları dizideki arkadaşlarıyla poz verdi. Fotoğrafta ikilinin yakınlıkları ise dikkatlerden kaçmadı. Erçel ve Bürsin'in bu samimiyeti aşk dedikodularını da yine beraberinde getirdi.

İşte sosyal medyada paylaşılan olay kare;

 

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