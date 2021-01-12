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Miyomları etmek gerekir mi kısırlığa yol açabiliyor!

Uzmanlar, miyomların kısırlık ya da tekrarlayan düşük gibi sorunlara neden oluyorsa cerrahi yöntemler düşünülebileceğini söylüyor.

Miyomları etmek gerekir mi kısırlığa yol açabiliyor!
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"Miyomlar kısırlık ya da tekrarlayan düşük gibi sorunlara neden oluyorsa cerrahi yöntemler düşünülebilir" diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Taner Usta, miyom tedavisi hakkında bilgiler verdi.

KADINLARDA SIK GÖRÜLÜYOR 

Miyom oluşumları kadınlarda sık görülmekle birlikte, düzenli jinekolojik muayene yaptırmayanlarda geç fark edilen bir sorundur. Bazı durumlarda kısırlığa yol açabilir, hatta  rahmin alınması gerekebilir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Taner Usta, miyomların bulundukları yere, boyutlarına ve türlerine göre tedavi edilebildiğini söyledi. “Özellikle çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara rahmi koruyacak tedaviler sunulabilir” diyen Usta, “Miyomlar herhangi bir şikayete neden olmadığı sürece tedaviye gerek yoktur ancak takiplerinin yapılması gerekir. Miyom takipleri esnasında adet dönemlerinde aşırı kanama, kansızlık, cinsel ilişki esnasında ağrı, sık idrara çıkma, kabızlık, bel veya kuyruk sokumunda ağrı gibi şikayetlerin ortaya çıkması durumunda tedaviye başlanmalıdır” şeklinde konuştu.

İlaç ile miyom tedavileri

Miyom için ilaç tedavisinde şiddetli ağrıları kontrol altına almak ve kanamanın şiddetini azaltmak için ağrı kesiciler önerilebilir. Miyomların boyutunu küçültmek ve/veya boyutu kontrol altında tutabilmek için ilaçla hormon tedavisi de yapılabilir.

“Bu oluşumların yol açtığı sağlık sorunlarından birisi de kansızlıktır” uyarısında bulunan Prof. Usta, “Kansızlığı önleyebilmek için demir takviyesi ya da ilerleyen durumlarda kan nakli gerekebilir. Şiddetli kanaması olan kadınlar için rahim içerisine yerleştirilen hormonlu spiral takılması kanamayı engelleyebilir” açıklamasını yaptı. Medikal yöntemler ile miyom tedavisi genellikle yaşam kalitesini artırmak ve durumu kontrol altına almak için tercih edilir. Bazı kadınlarda menopoz dönemi yakınsa cerrahi müdahale yerine menopoza girmesi beklenir ki, bu dönemde miyomların küçüldüğü görülmektedir.

Histereskopi, laparoskopi ve robotik cerrahi ile miyomlara müdahale edilmesi mümkün. Bir rahimde tek bir miyom olabileceği gibi birden fazla miyom da bulunabilir. Bu tekniklerden hangisinin tercih edileceğine ise miyomların sayısına, türlerine, yerleşim noktalarına ve boyutlarına bakılarak karar verilir. Rahmin korunması mümkündür. Pek çok kadın bu tür operasyonlarda rahmin tamamen ya da kısmen alınacağını düşündüğü için çekingen davransa da doğurganlığa zarar verecek en ufak bir ihtimalin operasyon öncesinde masaya değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

 

KAYNAK:PEMBENAR

 

 

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