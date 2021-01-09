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Bergüzar Korel çocukluğunu anlattı Babam gelinlik yapıyordu annem ile birlikte!

Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımlarında masal anlatır gibi çocukluğunu anlattı. Ünlü oyuncu sosyal medyada gündem oldu.

Bergüzar Korel çocukluğunu anlattı Babam gelinlik yapıyordu annem ile birlikte!
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Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımlarında masal anlatır gibi çocukluğunu anlattı. Yaşadıkları maddi sıkıntılara da değinen ünlü oyuncu gelinlikli bir fotoğrafına, "Sinemanın karanlık zamanları, iş yok güç yok. Babam gelinlik yapıyordu annem ile birlikte" yazdı.

Yaptığı paylaşımlarla adından en çok bahsedilen ünlü isimlerin başında gelen Bergüzar Korel, bu kez hikaye paylaşımlarıyla dikkat çekti. İşte Korel'in kendi satırlarıyla paylaştığı o kareler...

"ÇİÇEKLERİN AYNI RENK OLMASI?"

Korel'in paylaşımları yıllar öncesinden gelen bu fotoğrafla başlıyor. Yazdığı not ise şöyle: "Ayakkabılarım? Çoraplarım ve gömleğimdeki çiçeklerin aynı renk olması?

 


"OKUL, DÜNYANIN EN EĞLENCELİ YERİ"
"Bu çantam ve beslenmeme o kadar bayılıyorum ki! Kokusunu bile hatırlıyorum. Birinci sınıfın ilk günü, aşırı mutluyum. Çünkü sosyallik ve çok arkadaş. Ağlayanları asla anlamamıştım. Okul dünyanın en eğlenceli yeriydi.


"SİNEMANIN KARANLIK ZAMANLARI"

Korel, yıllar öncesinden gelen bu paylaşıma da şunları yazdı: "Sinemanın karanlık zamanları, iş yok güç yok. Babam gelinlik yapıyordu annem ile birlikte. Dantelle boncuklar... Böyle çocukluk tuvaletleri vardı, çok beğeniyordum ama utanıyordum, diyemiyordum. Sonra okuma bayramında prenses oldum da giyebildim. Bir kere de evde giydim sonra. Ama sobaya yapıştı eteğim, eteği kurtarayım derken kolumu yapıştırdım sobaya. Günlerce sakladım, annem görmesin, kızmasın diye. Acısı hala aklımda. Yanımdaki arkadaşımın adı Lale, sınıfın en çalışkanı, en akıllısı. Birinci sınıf okuma bayramı."


"DİZLERİM YARA BERE"

Türk sinemasının usta oyuncularından biri olan ve 2005 yılında hayatını kaybeden babası Tanju Korel'le dans ederken çekilen bu fotoğrafını da "Beşinci sınıf mezuniyetim. Ayağımda mus çorap var, kendimi balerin sanıyorum. Ama dizlerim o kadar kara ve yara bere ki çoraptan bile görünüyor. O kaküllerim, mezuniyetim için kesilmişti. Fön filan çektirmiştim. Offf büyük heyecan! Ellerimin, babamın ellerinin arasında kaybolduğunu, bir de yakama Galatasaray rozetini taktığımı hatırlıyorum" notuyla paylaştı.


"BU KOLTUKLAR HALA DURUYOR"

Korel, annesi Hülya Darcan'ın kucağında otururken çekilen bu poza da "Anneannemin evi. Bu koltuklar hala duruyor. Tipim için yorumum yok. Canım ailem iyi insanlarmış" diye yazdı.


"VE TABİİ DAYANAMADIM, SAHNEYE ÇIKTIM"

Bergüzar Korel, ilk gençlik yıllarında org başında çekilen bu fotoğrafa, "Ve tabii ki dayanamayıp kendimi yine sahneye atıp orgu kapmışım" notunu yazdı.


KENDİNİ TİYE ALDI

Korel bir başka paylaşımında da henüz bebekken babası Tanju Korel'in kucağında oturuyor. Güzel oyuncu, mavi bir tulum giydiği bu pozuna şunları yazdı; "Acaba erkek mi istiyorlardı? Japon'muşum onu anladım da bu güzel hafif (!) tombul kız bebeğe neden mavi eşofman? 'Rönk cönsöyötçülüğü yapma Börgözar".



Kaynak: Hürriyet

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