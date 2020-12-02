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Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı küslükleri kısa sürdü!

Deniz Seki, kendisine 'Detone oldu' diyen şarkıcı Çağla'yı programında ağırladığı için küstüğü Demet Akalın'a zeytin dalı uzattı.

Deniz Seki ve Demet Akalın barıştı küslükleri kısa sürdü!
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Geçtiğimiz ay İbo Show'a konuk olan Deniz Seki, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını seslendirmişti. Şarkıyı söylerken detone olan Seki'yi meslektaşı Çağla da eleştirdi. Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone tartışması büyüdü ve magazin gündeminde günlerce konuşuldu.Seki, bu olayın ardından yakın arkadaşı Demet Akalın'ın programında Çağla'yı görünce adeta küplere bindi ve Alişan ve Akalın'a tepki göstererek ikisini de sosyal medyadan engelledi. Bu olayın ardından Seki, dün Demet Akalın'ın yeni şarkısını paylaşarak ona zeytin dalı uzattı.  

"KÜSLÜKLER, DARGINLIKLAR HEPSİ HİKAYE"

Önceki gün menajeri Taylan Güçeli'yi kaybeden Deniz Seki, küs olduğu insanlarla barışma kararı aldı. Demet Akalın'ın şarkı çıkardığını öğrenen Seki, klibi paylaşarak arkadaşına zeytin dalı uzattı. Instagram hesabından paylaşım yapan Seki "İki gün önce çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Küslükler, dargınlıklar hepsi hikaye. Sen benim kaç yıllık arkadaşımsın. Yeni şarkının yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

 "YAŞANANLARI UNUTTUK GİTTİ"

Demet Akalın ise "Deniz benim için kıymetli. Fazla alınganlık yaptı ancak bizim dostluğumuz ölene dek bakidir. Unuttuk gitti" diyerek bu mevzuyu tatlıya bağladı.

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