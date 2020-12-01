Yalnız hissetmemek için ne yapmalı kendinizi olduğunuz gibi kabul edin!

Hayatta hemen hemen herkesin tökezlediği ve kaybolmuş gibi hissetiği bazı dönemler olabilir. Ancak unutulmaması gereken en temel kendinizi iyileştirecek en kudret güç yine sizsiniz! Yalnız olduğunuzu hissetmek kaybolmuş ve karanlık bir dönemde gibi hissetmek hepimizin bir döneminde yaşadığı hissettiği duygu durumlarıdır. Önemli olan yalnız olmadığınızı ve her şeyin üstesinden gelebileceğinize inanmaktan geçiyor. Peki bu durumlarda kişiler yalnız hissetmemek için ne yapmalı? Kaybolmuş gibi hissediyorsanız ilk önce kendinizi olduğunuz gibi kabullenin! İşte yalnız hissetmemenin sırları elmaelma.com okurları için sıraladık!

Tuhaf karşılamayın

Zaman zaman herkesin hayatında yalnız hissettiği dönemler olabilir. Hatta kalabalık bir şehirde yaşıyorsanız bir çok insanın kaçmak ve yalnız kalmak istediği zamanların olması normal karşılanabilir. Eğer ki sizde o kişilerden biriyseniz bu durumu anormal karşılayarak gözünüzde büyütmeyin! Hatta çoğu zaman yalnız olmak sizin özgüveninizi arttırmaya yardımcı bile olabilir bu noktada kendinizi kapatmak yerine tek başınıza zaman geçirmeyi keyifli hale getirebilirsiniz

Kendinizle yüzleşin

Çoğu zaman yalnızlıktan korkmak kendinden kaçmak ve yüzleşmek istemeyenlerin takıldığı olumsuz ruh halinden biridir. Bu noktada bu huzursuzluğu yaratmak yerine içinde bulunduğunuz durum veya sizi rahatsız eden konu ile yüzleşerek sorunu ortadan kaldırmaya odaklanın. Unutmayın, hiç kimse dört dörtlük değildir hepimizin hayatta tökezlediği bazı zamanlar olabilir. Bu noktada yalnızlığın hayatınızda sorun olmasına izin vermek yerine yalnızlığınızla yüzleşmek en doğru yoldur.

Kendinizi sevin!

Olduğunuz kişiyi kabul edip kendinizi sevin! olduğunuz kişide değiştirmek istediğiniz olumsuz yönleriniz olabilir ve bunu değiştirmek için elinizden geleni yapabilirsiniz. Ancak kendinizde sevmediğiniz davranışları her seferinde utanmak yerine yumuşak karşılayarak kendinizi sevmeyi ve olduğunuz kişiyi kabullenmeyi öğrenin!