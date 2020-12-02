Serkan Çayoğlu kimdir yeni projesiyle ekranlara geri dönüyor!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerini özellikle gençler tarafından sıkı takip edilen Serkan Çayoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Nilperi Şahinkaya ve Tayanç Ayaydın'ın paylaştığı Yeni Hayat dizisi, istenilen başarıyı gösteremeyince hayranlarına erken veda etmek zorunda kalmıştı. Ünlü oyuncunun şimdi TRT için çekilecek Kıbrıs isimli diziyle ekranlara dönmesi bekleniyor.

AHMET KURAL İLE DE ANLAŞILDI İDDİASI

Kıbrıs dizisi için Serkan Çayoğlu'nun yanı sıra Ahmet Kural ile de el sıkışıldığı kaydedildi. Diğer yandan dizinin çekimleri için farklı bir takvim izleneceği aktarıldı. Buna göre Yaz, kış ve bahar olmak üzere 3 farklı mevsimde çekilecek dizinin yönetmenliğini ise Hakan İnan üstleniyor.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. Almanya'da Erglangen-Nürnberg Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Serkan Çayoğlu baba tarafından aslen Giresun Alucra’lıdır. Ümit Çırak ve Dolunay Soysert gibi isimlerden oyunculuk dersleri alan Serkan Çayoğlu oyunculuğa ilk kez 2012 yılında yayınlanan Kuzey Güney dizisi ile adım atmıştır. Kiraz Mevsimi adlı dizide hayat verdiği Ayaz karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Ardından, Zeytin Tepesi, Hayatımın Aşkı, Börü gibi projelerde yer alan Serkan Çayoğlu şimdilerde TRT 1 ekranlarında ayınlanmakta olan Halka dizisinde Cihangir karakterine hayat vermektedir. Serkan Çağoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve İkizler burcudur.