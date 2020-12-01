Kadın ruhundan anlayan erkeğin özellikleri güven veriyorsa...

Hemen hemen her kadının hayalidir hayatında olan erkeğin ona kendini prenses gibi hissetirmesi. Kadın ruhundan anlayan bir erkekle birlikte olmayı, şımartılmayı her kadın ister ama bu şansı çoğu kadın yakalayamaz. Kadınların erkekleri anlayamadığı erkeklerin de bir türlü kadınlar tarafından anlaşılamadığını düşünmesi yüzyıllardır süregelen konular arasında yer alıyor. İstisnalar kaideyi bozmasa da tüm erkekleri bu kefeye koymak yanılgıya düşürür elbetteki. Çünkü bazı erkekler var ki hakkını yememek gerekiyor. Onlar sadece sevmekle kalmıyor eşlerinin veya sevgilillerinin ruhlarına da iyi geliyor. Peki kadın ruhundan anlayan erkeklerin özellikleri nelerdir? İşte kadın ruhundan anlayan erkeğin en önemli 7 özelliği!

En önemli özelliği güven vermesidir

Kadın ruhundan anlayan erkeklerin en önemli özelliklerinden bir tanesi güven vermesidir. Karşındaki insanın ona güvenebileceğini her daim hissettirir, gereksiz şüphelere düşürmez ve şüphe uyandıran davranışlarda bulunmaz.

Özel günleri asla atlamaz

Kadın ruhundan anlayan erkeklerin bir başka özelliği ise özel günleri atlamamasıdır. Özel günler kadınlar için erkeklere oranla daha anlamlıdır. Çoğu erkeğin önemsemediği evlilik yıldönümleri ya da doğum günleri kadınlar tarafından aşırı derecede önemsenmektedir. Hal böyle olunca bu özel günlerin atlanması da ilişkide zaman zaman sıkıntılar yaşanmasına neden olabilmektedir. Bugünlerde küçük sürprizlerle günü kutlayan erkeğin kadın ruhuna iyi geldiği tespit edilmiştir.

Gözü dışarda değilse

Kadınların en çok şikayet ettiği noktalardan olan erkeğin sürekli bir arayışta olması ve başka kadınların ona cazip gelmesi konusu ilişkiyi etkileyen en önemli konu belki de. Başka kadınların yanında sizi kendinize özel hissetiriyorsa ve ister yanın da olun ister olmayın gözünün sizden başkasını görmeyeceğini biliyorsanız yani size bu güveni vermişse karşınızda kadın ruhundan anlayan bir erkek duruyor. Onu kaybetmemeye özen gösterseniz iyi olur. Ama sürekli bir kıyaslama için giriyorsa ya da dışarıya olan bakışlarıyla sizi rahatsız etmeye başladıysa ozaman ilişkinin bitiş zilinin çalacağının göstergelerini yaşıyorsunuz demektir. Kendinizi bu duruma hazırlasanız iyi olur. Hiçbir kadının kabul edeceği bir durum olmayan ve kadına kendini aşağılanmış hissi yarattıran bu erkeklerden uzak durmakta fayda var.

Sizi dinliyor ve anlamaya çalışıyorsa

Belki de ilişkide en önemli olan nokta burası. Kadınların yana yakıla yakındığı konulardan biri de erkek arkadaşının ya da eşinin onu dinlememesi ve anlayış göstermemesidir. Eğer partneriniz kadın ruhundan anlayan biriyse mutlaka sizi dinleyecek, arkadaş gibi dertlerinizi çözmeye çalışacak ve yakınlık gösterecektir. Sizin bir surat asmanızdan bir sorun olduğunu anlıyor ve telafi etmeye çalışıyorsa partnerinizin kadın ruhundan anlayan bir kişi olduğuna emin olabilirsiniz. Eğer vurdumduymaz davranıyorsa sizin üzüntülerinizle ya da can sıkıntınızla dalga geçiyorsa ozaman ilişkiyi bir gözden geçirmeniz gerekecektir.

İltifat eder

Kadınlar erkeklere göre estetik daha fazla estetik kaygılara sahiptir. Bu yüzden iltifat duymak, övülmek ve güzelliğinden bahsedilmesini ister.

Sizinle zaman geçirmeyi seviyorsa...

İişkide yaşanan en önemli sorunlardan biri de çiftlerin birbirine zaman ayırmaması sorunudur. Kadın ruhundan anlayan bir erkek karşısındakine zaman ayırır "Akşama maç var, ''Gitmek zorunda mıyız'' gibi cümlelerden uzak durur.

Hediye alıyorsa

Kadın ruhundan anlayan bir erkek ne hediye alması gerektiğini bilir, sadece hediye almak için almaz. Kadınının neyi sevdiğini neyden hoşlanacağını bilir ve ona göre davranır. Özensiz davranarak ona kendini kötü hissetirmez.