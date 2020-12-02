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Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise yeni pozlarını paylaştı beğeni yağmuruna tutuldu!

Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddia edilen şarkıcı Hadise, siyah-beyaz çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hadise yeni pozlarını paylaştı beğeni yağmuruna tutuldu!
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Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evlerini ayırdı. Yıldırım ile ilişkisine son verdiği de öne sürülen Hadise, yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcının paylaşımlarına kısa süre içerisinde beğeni yağdı. 

"MERHABA ARALIK"

Siyah-beyaz çekilen iddialı karelerini paylaşan şarkıcı, gönderilerine, "Merhaba aralık" notunu düştü. 35 yaşındaki Hadise'nin paylaşımlarına takipçileri tarafından beğeni yağdı.

 PAYLAŞIMI YORUMLARA KAPATTI

Ünlü şarkıcının gönderisini yorumlara kapattığı da dikkatlerden kaçmadı.

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