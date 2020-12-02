Kaz ayakları neden oluşur aşırı yağlı besinleri fazla tüketiyorsanız...

Kaz ayakları neden oluşur? Kaz ayakları nasıl tedavi edilir? Kaz ayakları estetiği nedir? Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu hakkında önemli bilgiler verdi.

İlerleyen yaşla birlikte, uzun yıllar kısılıp açılarak mimik yapma suretiyle hareket ettirilen kaslarla, sigara ve alkol kullanımına bağlı olarak özellikle göz çevresinde meydana gelen ince çizgiler yaygın adıyla kaz ayakları olarak isimlendirilir. Kaz ayakları, kişiyi olduğundan daha yorgun, daha yaşlı gösterebileceği gibi, yapılan makyajın estetikten uzak durması, gündelik hayatta özgüven sorunları yaratması sebebi ile kişilerin tedaviye başvurmasını gerekli kılar.

TEMEL OLARAK KAZ AYAKLARI NEDEN OLUŞUR?

İlerleyen yaşla birlikte cildin gergin,genç görünümünü kaybetmesi,uzun yıllar makyaj yapılması, ağır kozmetik ürünlerinin kullanımı,strese bağlı olarak düzensiz uyku ve beslenme alışkanlıkları,sigara ve alkol tüketimi,yetersiz su tüketimi ile birlikte cildin nemden mahrum bırakılması,şekerli yiyeceklerin, aşırı yağlı besinlerin fazla tüketilmesi gibi faktörler cilt dengemizle oynar ve ince çizgilerin oluşumuna sebebiyet verir.

KAZ AYAKLARININ GİDERİLMESİ VE ESTETİK UYGULAMALARI

Kişisel önlemlerin ve kozmetik ürünlerin yetersiz geldiği noktada artık kaz ayakları için estetik müdahalelerin zamanı gelir ve alanında uzman hekimler tarafından kişi için en uygun tedavi yöntemleri belirlenerek sorun kalıcı olarak çözülür.Kaz ayakları tedavisinde farklı yöntemler mevcuttur. Bu yöntemler; Botulunium toksin uygulaması,hyluronik Asit Dolgu,mezoterapidir.

Kaz Ayakları Estetiği İçin En Uygun Zaman

Yaşlanma belirtilerini genel olarak 30lu yaşların başlarında göstermeye başlarız. Bu yaşlarda, cilt artık yeni hücre oluşumunu azaltır, bununla birlikte elastik özelliğini kaybetmeye ve sarkmaya, kırışmaya başlar. Bu aşamada yapılan estetik işlemler geç kalınmadan kusursuz sonuçlar verir. Aynı zamanda, kaza ayakları tedavisi için bir yaş aralığı yoktur, sadece bir işlemle birlikte destekleyici uygulamalarla başarılı sonuçlar elde edilir. Kişinin yaşı ilerledikçe, çizgileri derinleştikçe, örneğin botoksla birlikte dolgu işlemi de yapılır ki, sorun tamamen çözülsün. Aynı zamanda göz çevresi lazer işlemleri, yanak estetiği de kaz ayakları uygulamaları ile birlikte yapılarak bütünlük elde edilebilir.