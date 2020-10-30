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Didem Arslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan konuğunu stüdyodan kovdu!

Show TV'de Vazgeçme programını sunan Didem Arslan Yılmaz, konuk aldığı ismin eşine 30 yıldır şiddet uyguladığını öğrenince stüdyodan kovdu.

Didem Arslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan konuğunu stüdyodan kovdu!
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Yozgat, Sarıkaya'da yaşamını sürdüren 53 yaşındaki Mehmet Büyükkılıç, Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katıldı. Mehmet Büyükkılıç, geçen yıl Yozgat'ta tarlada fasulye dikerken eşi Fatma Büyükkılıç ile tartışma yaşadıklarını, eşine bir tokat attığını ve bu yüzden 4 çocuk annesi eşinin İstanbul'da yaşayan oğlu tarafından alınıp kendisinden uzaklaştırıldığını söyledi.

"30 yıldır şiddet uyguluyor"

Büyükkılıç, oğlunun eşini zorla yanında tuttuğunu söyleyerek eşiyle barışmak istediğini söyledi. Bunun üzerine canlı yayına bağlanan eş Fatma Büyükkılıç ise 30 yıldır eşinden şiddet gördüğünü, eşinin ona kürekle vurduğunu ve bunun üzerine hastaneden darp raporu aldığını dile getirdi.

Stüdyodan kovdu

Öğrendikleri karşısında şaşkına uğrayan Didem Arslan Yılmaz, sinirlerine hakim olamayıp "Ben eşini döven erkekleri programıma almam" diyerek Mehmet Büyükkılıç'ı stüdyodan kovdu.

 

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