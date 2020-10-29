Bademli köri soslu hindi nasıl yapılır efsane lezzet!

Köri sosu özellikle de tavuklu yemeklerde tatmaya alışık olduğumuz bir lezzet. Ancak biz bu sefer köri sosunu hindi yemeğiyle birleştirdik. Bademi, elması ve köri sosuyla efsane bir lezzete dönüşen bu yemeğe bayılacaksınız. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzeti mutlaka deneyin. Peki, bademli köri soslu hindi nasıl yapılır? İşte bademli köri soslu hindi tarifi...

Malzemeler:

Hindi bonfile

Tereyağı

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy ekşi elma

1 çay kaşığı köri

Krema

100 gr. badem

Tuz

Karabiber

Nasıl yapılır?

Tereyağın yansını ısıtın, hızlı ateşte etlerin her iki yüzünü 4'er dakika pişirip, tavadan alın. Kalan yağı ilave edip ısıtın ve soğanları katın. Karıştırarak soğanlar sararıncaya kadar yaklaşık 2-3 dakika soteleyin. Elma dilimlerini ilave edip, elmalar yumuşayıncaya kadar karıştırarak soteleyin. Köri, krema, badem, tuz ve karabiberi katıp, harmanladıktan sonra etleri yerleştirin. kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika pişirip, pilav veya sotelenmiş sebzeyle birlikte servis yapın. Afiyet olsun.