Kabak tatlısı nasıl yapılır muhteşem bir tat!

Bugün kışın en sevilen tatlarından kabak tatlısı yapmaya ne dersiniz? Ülkemizde bal kabağı genellikle kabak tatlısı olarak karşımıza çıkıyor. Elmaelma.com olarak bugün sizlere bal kabağı tatlısı tarifini vereceğiz. Kabak tatlısı nasıl yapılır, kabak tatlısı tarifi nedir gibi soruların cevaplarını birazdan öğrenebileceksiniz. İşte tadı damağınızdan düşmeyecek kabak tatlısı tarifimiz...

Malzemeler:

600 gr bal kabağı

3 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi veya kaymak

3-4 adet karanfil , dilerseniz kıvamlanması içi 2-3 damla limon suyu

Hazırlanışı:

Bal kabaklarınızın çekirdeklerini çıkartıp yeşil ve sert kısımlarını soyduktan sonra iki parmak kalınlığında dilimleyin. Kabak dilimlerinizi bol suda yıkamayı ihmal etmeyin. Daha sonra tencereye yerleştirin. Üzerine toz şeker ve karanfilleri serpin. Tencerenin ağzını kapatıp 1 saat kadar bekletin. Kabak dilimlerini pişirmeden önce toz şeker döküp yaklaşık 3 saat bekletirseniz şekerin tamamen eriyerek kabakla özleşmesini sağlarsınız.

Kabaklar cinsine göre suyunu kısa sürede salmayabilir. Bu durumda su ilave ederek orta ateşte 45-50 dakika kadar pişirin. Suyunu tamamen çeken kabaklarınızı ılıklaştıktan sonra dikkatlice servis tabaklarına alın. Üzerlerine ince çekilmiş ceviz içlerini serpiştirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Dilerseniz kaymak eşliğinde servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.