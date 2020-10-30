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Ünlü şarkıcı Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Sürpriz bir aşka yelken açan şarkıcı Ebru Polat, "En iyi sevgili eski arkadaştan olur" diyen annesinin sözünü dinlediğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!
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Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazinde yer alan ünlü şarkıcı Ebru Polat, sürpriz bir şekilde Tolgahan Yıldız ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiçeği burnunda çift, ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Tolgahan Yıldız'ın muhabirlere evlilik konusunda yaptığı açıklama ise dikkat çekti.

Annesinin sözünü dinledi

Yeni sevgilisi Tolgahan Yıldız hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ebru Polat, kendisiyle uzun yıllardır tanıştığını söyledi. Ünlü şarkıcı bu kez annesinin "En iyi sevgili eski arkadaştan olur" sözünü dinlediğini ifade etti.

"3 yıldır Ebru'ya evlilik teklif ediyorum"

Tolgahan Yıldız, gazetecilerin "Ebru Polat'a evlilik teklifinde bulundunuz mu?" sorusuna, "3 yıldır Ebru'ya evlenme teklifi ediyorum. Sonunda evleneceğiz galiba" yanıtını verdi.

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