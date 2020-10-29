Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, yıllar sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde buluşuyor

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından Kurtlar Vadisi dizisi, işlediği konular ve oyuncularıyla uzun süre Türk halkının gönlünde taht kurmuştu. Polat Alemdar olarak dizide yer alan Necati Şaşmaz'ın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil olacağı ileri sürüldü.

Seyircide heyecan yarattı

Posta'nın haberine göre, Necati Şaşmaz'ın Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterini canlandıran ve şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır Çakırbeyli, karakterini canlandıran Oktay Kaynarca ile yeniden aynı projede buluşacak olması izleyicileri heyecanlandırdı

İddiaya göre Necati Şaşmaz, diziye Polat Alemdar karakteriyle katılacak ve dizide bir süre kalacak. Polat Alemdar, gizli devlet adamı olarak Hızır Çakırbeyli ve ailesiyle masaya oturacak.

Resmi açıklama yapılmadı

Konu hakkında yapım şirketinden bir açıklama yapılmazken Şaşmaz'ın diziye ne zaman dahil olacağı ise henüz belli olmadı.