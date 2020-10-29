Korkularla başa çıkma yolları neler önce korkuları kabul edin!

Hemen hemen hepimizin bir takım korkuları vardır. Korkular kimi zaman bizi güçlendirirken kimi zaman zayıf düşmemize neden olur. İşte bu yüzden korkularla baş etmek ve işleri berbat etmemek için yönlendirmemiz gerekmektedir. Elmaelma.com okurları için korkularla baş etme hakkında bazı önerilerde bulunduk!

Niyet edin

Korkularımızı aşmak için öncelikle niyet etmemiz lazım. Niyetinizin gücü ile herşeyi değiştirebiliriz. Eğer bir şeyden korktuğunuzu farkediyorsanız eğer lütfen kendinize itiraf edin. Benim rezil olma korkum var, benim kaybetme korkum var, benim terkedilme korkum var, benim başarısız olma korkum var.

Her birimizin korkuları çok çeşitlidir ve insan olmanın doğalıdır korkmak. Korkularımız neticesinde hayatımızda bazı adımları atarız.

Korkularınız sizi sınırlıyorsa aşma zamanı gelmiştir

Ne zamanki bu korkular bizi sınırlandırıyor, engelliyor, yaşamımızı kontrol ediyorlar. İşte o zaman o korkuları aşmanın zamanı gelmiş demektir. Korku somut birşey değil soyuttur. Onun üzerine doğru cesaretle gitmeniz gerekir. Öncelikle kabul... Kendinize itiraf etmek; ardından o korkunun üzerine gitmek için cesaretle adım atmak gerekir. Ve hayat her zaman cesut olanları ödüllendirir