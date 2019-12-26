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Uyuz hastalığı nedir yoğun kaşıntı ve döküntülere yol açıyor!

Yoğun kaşıntı ve döküntülere neden olan uyuz hastalığı çabucak yayılabilen bir hastalık. İşte uyuz hastalığı hakkında tüm merak ettikleriniz!

Uyuz hastalığı nedir yoğun kaşıntı ve döküntülere yol açıyor!
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Sarcoptes scabiei adlı bir parazitin neden olduğu uyuz hastalığı sonbahar ve kış aylarında kendini daha sık gösteriyor. Geceleri gerçekleşen yoğun döküntü ve kaşıntı uyuz hastalığının semptomlarını oluşturuyor. Çok hızlı bulaşan hatta salgınlara sebp olan uyuz hastalığının belirtileri nelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde...

Uyuz nedir?

Sarcoptes scabiei olarak bilinen bir akardan kaynaklanan cilt hastalığıdır. Tedavi edilmeyen bu mikroskobik akarlar cildinizde aylarca yaşayabilir. Cilt yüzeyi üzerinde çoğalırlar daha sonra içine girer ve yumurta bırakırlar. Bu ciltte kaşıntılı, kırmızı bir döküntü oluşturur.

Kalabalık ortamlarda bulaşıyor

Daha çok hastane, huzurevi, askeri kışlalar, bakım evleri gibi kalabalık ortamlarda temas ile kişiden kişiye bulaşan uyuz hastalığı, sanılan aksine kedi ve köpek gibi hayvanlardan insana bulaşmaz. Özellikle aynı kıyafetleri giyen, aynı yatağı veya aynı havluyu paylaşan kişiler arasında daha kolay yayılan uyuz hastalığı yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin bulaşır.

Uyuz hastalığı belirtileri

Uyuza maruz kaldıktan sonra, semptomların ortaya çıkması altı hafta kadar sürebilir. Semptomlar, daha önce uyuz olan kişilerde genellikle daha hızlı gelişir. Uyuzun belirti semptomları, geceleri kötüleşen döküntü ve yoğun kaşıntıdır. Uyuz olan bölgenin kaşıntı yüzünden sürekli kaşıma ile çizilmesi, enfekte hale gelen yaralar oluşturabilir.

Uyuzun yaygın olarak görüldüğü bölgeler şunlar:

Bilek
Dirsek
Koltuk altı
Genital bölge
Bel
Kalça
Parmaklar arasındaki alan

Döküntünün kendisi küçük ısırıklar, delikler, deri altındaki şişlikler veya sivilce benzeri şişliklerden oluşabilir. Akarların yuva parçaları bazen deride görülebilir. Küçük yükseltilmiş veya rengi bozulmuş çizgiler olarak görünebilir.

Uyuz tedavisi

Uyuz tedavisi genellikle, doğrudan deriye uygulanabilen reçeteli merhemler, kremler ve losyonlar kullanılır. Ayrıca ağız yolu ile alınan ilaçlar da mevcuttur. Uyuz krem ve losyonları boyun bölgesinden başlayarak, ayaklara hatta ayak parmaklarına kadar sürülmelidir.

Söz konusu çocuklar ve küçük bebekler olduğunda ise uyuz krem ve losyonları; yüze, tüm kafaya hatta kafa derisine kadar sürülmelidir. Küçük çocuklar ve bebekler; sadece permethrin krem ya da sülfür merhem kullanabilir. Uyuz krem ve merhemlerinin vücuda sürülmeden önce kişinin kesinlikle yıkanması gerekir; krem ve merhemler; muhakkak temiz cilde uygulanmalıdır.

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