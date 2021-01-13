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Diletta Leotta kimdir Can Yaman'ın yeni sevgilisi olduğu ortaya çıktı!

İtalyan medyası ünlü oyuncu Can Yaman'ın sunucu Diletta Leotta ile aşk yaşadığını duyurdu. İkilinin samimi görüntüleri de objektiflere yansıdı.

Diletta Leotta kimdir Can Yaman'ın yeni sevgilisi olduğu ortaya çıktı!
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İtalyan magazin dergisi Chi yılın aşk bombasını fotoğrafladı. Uzun bir zamandır kimseyle anılmayan oyuncu Can Yaman, gönlünü İtalyan güzele kaptırdı. 

Birlikte görüntülendiler

İtalyan Chi dergisi Can Yaman ve ünlü spor spikeri Diletta Leotta Roma'daki otelde görüntüledi. Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman'ın, Diletta Leotta ile aynı otelde kaldığı iddia edildi.

5 gün aynı otelde kaldılar

Haberde "Türk oyuncu Can Yaman ile Diletta Leotta Roma'nın merkezindeki büyük bir otelde beş gün geçirdiler" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Can Yaman, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İtalya'da 400 euro'luk ceza almıştı.

Peki Diletta Leotta kimdir?

Giulia Diletta Leotta, 16 Ağustos 1991 tarihinde doğdu. Leotta bir İtalyan televizyon sunucusu. Leotta , Roma'daki Luiss Üniversitesi'nde Hukuk okudu ve 2015'te mezun oldu.

 

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