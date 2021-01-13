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Kanye West'ten ayrılacağı konuşulan Kim Kardashian'dan cesur pozlar!

Kendi korse markasının ürünleriyle poz veren Kim Kardashian, yine adından söz ettirdi. Kardashian'ın evlilik yüzüğünü takmaması ise gözden kaçmadı.

Kanye West'ten ayrılacağı konuşulan Kim Kardashian'dan cesur pozlar!
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Ermeni asıllı Amerikalı şov yıldızı Kim Kardashian boşanma ve aldatılma iddialarının ardından sosyal medyaya bomba gibi geri döndü. Kardashian, korse markasının ürünleriyle cesur pozlarını paylaştı.

Binlerce beğeni ve yorum aldı

Sahibi olduğu SKIMS markasının yeni ürünleri için kamera karşısına geçen Kim, birbirinden cesur pozlar verdi. Yeni ürünlerin 14 Ocak’ta çıkacağını söyleyen Kim, 26 Aralık’tan bu yana ilk kez paylaşım yapmış oldu. 40 yaşındaki yıldızın fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Evlerini ayırdılar

Kim Kardashian'ın 2014’ten beri evli olduğu ünlü rapçi Kanye West’le evlerini ayırdığı iddia edilmişti. West’in Kim’e ihanet ettiği öne sürülürken, çiftten boşanmaya dair bir açıklama gelmedi.

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