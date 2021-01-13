Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'den manidar paylaşım!

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatında sürpriz bir gelişme yaşandı. Kaygılaroğlu, yanındaki kişiyle samimi bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
"Bugün hissettiklerini unutma"
Melis İşiten, yeni aşkıyla paylaşım yapan eski eşi Uraz Kaygılaroğlu’na aynı gün manidar bir göndermede bulundu. İşiten paylaşımında "Bugün hissettiklerini unutma. Unutma sana hissettirilenleri." ifadelerine yer verdi.
Menajeriyle aşk yaşıyor
Uraz Kaygılaroğlu'nun fotoğrafını paylaştığı kişinin menajer Önem Günal'ın ekibinde yer alan basın danışmanı ve oyuncu menajeri Gamze Okutucu olduğu ortaya çıktı. İkilinin bir süredir aşk yaşadığı öğrenildi.