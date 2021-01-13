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Sosyal medya fenomenlerine 'çekiliş' soruşturması! Hapis cezası alabilirler!

Reynmen ve Enes Batur gibi sosyal medya fenomenlerinin takipçi kazanmak için gerçekleştirdikleri çekiliş videoları hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya fenomenlerine 'çekiliş' soruşturması! Hapis cezası alabilirler!
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Sosyal medya fenomenlerinin takipçi sayılarını arttırmak için yılbaşını fırsat bilerek sosyal medya hesaplarında paylaştıkları çekiliş videoları, Milli Piyango engeline takıldı. 

Yayınladıkları videolarda kanunsuzluk tespit edildi

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçen günlerde yaptığı denetimlerde sosyal medyada fenomen haline gelen bazı kullanıcıların yayınladıkları videolarda kanunsuzluk fark etti. 'Fenomen' olarak adlandırılan bazı sosyal medya kullanıcılarının düzenli olarak ya da yılbaşı nedeniyle hesaplarından çekilişler düzenleyerek takipçilerine bir takım hediyeler verdikleri belirlendi.

Yapılan incelemelerde, takipçi sayısı en az 1.7 milyon olan Başak Karahan, Enes Batur, Reymen gibi fenomenlerin yayınladıkları videolarda şans oyunu tertip ettikleri belirlendi. Çünkü, şans ve talih oyunları düzenlenme yetkisi kanun hükmünde kararnameyle Milli Piyango'ya verilmişti.

Milli Piyango'dan izin alınması gerekiyor

Bu nedenle suç işledikleri belirlenen fenomenlerin bulunduğu kullanıcılara idari ve adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şans oyunlarını planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkının idareye ait olduğu belirtilip, çekiliş düzenleyen kişilerin her ne şekilde olursa olsun katılım hakkı verilerek karşılığında değerli ya da değersiz hediye vermesi için Milli Piyango'dan izin alması gerektiği belirlendi. Fakat söz çekiliş düzenleyen 10 ismin Piyango idaresine herhangi bir başvurusu olmadığı ortaya çıktı.

İki seneye kadar hapis cezası alabilirler

Emniyet tarafından düzenlenen fezlekede, Milli Piyango'ya ait kanun hükmünde kararnamede oyunları tertipleyenlerle ya da kanunu ihlal edenler 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve iki seneye kadar hapis cezası hüküm olacağı anlatıldı. Fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık tarafından Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baynazoğlu, Ahmet Sonuç, Taner Yeşildağ'ın aralarında bulunduğu on fenomen hakkında soruşturma başlatıldı.

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