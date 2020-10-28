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Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'in sağlık durumu nasıl açıklama yaptı!

Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalanan eşi Eser Yenenler'in sağlık durumunun iyi olduğunu sevenlerine müjdeledi.

Koronavirüse yakalanan Eser Yenenler'in sağlık durumu nasıl açıklama yaptı!
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Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalanan eşi Eser Yenenler'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hamile olan ve bir yaşına giren çocuğuyla annesinde kalan Berfu Yenenler, "Eser iyi hiçbir hastalık belirtisi yok" diyerek sevenlerine müjdeli haberi verdi. 

''Gün sayıyoruz, kavuşmayı bekliyoruz'' 

Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Berfu Yenenler, "Küçük bir durum güncellemesi yapıyorum, soran herkes için? Eser daha iyi canım kocam! O evde biz hala ondan ayrıyız 10 gün oldu sanırım… Ama biz iyiyiz hiçbir hastalık belirtisi, bir sorunumuz yok. Sadece düzenimiz değiştiği ve ekstra yorulduk. Biraz zorlanıyoruz ve tabii ki babamızı özledi? Gün sayıyoruz kavuşmayı bekliyoruz" mesajını paylaştı.

Koronavirüse yakalndığını açıklamıştı 

Twitter hesabından açıklama yapan Eser Yenenler, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok dikkat etmeme rağmen Kovid-19 testim pozitif çıktı ama çok şükür hafif semptomlarla geçiyorum. Kuzey ve Berfu negatif, İzmit'te ailesinin yanında. Ben kendimi izole edip gerekenleri yapıyorum. Daha ağır geçirenlere acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim."

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