search menu
search
close

Eklem ağrıları neden olur her belirti korona değildir!

Çoğunlukla yaşlı kişilerde görülen eklem ağrıları aslında her yaşta görülebilen bir problemdir. Bu rahatsız edici ağrılar Çeşitli sebeplerle meydana gemektedir.

Eklem ağrıları neden olur her belirti korona değildir!
-A A+

Eklem ağrıları neden olur? Belirtileri neler? nasıl tedavi edlir? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr.Ahmet İnanır  konu hakkında önemli bilgiler verdi. 

Çoğunlukla yaşlı kişilerde görülen eklem ağrıları aslında her yaşta görülebilen bir problemdir. Bu rahatsız edici ağrılar Çeşitli sebeplerle meydana gelebilmektedir. Korona günlerinde eklem ağrısı yaşayan insanlar hemen ''Korona mı oldum acaba ?'' gibi bir endişeye kapılabilmektedir. Çünkü her eklem ağrısı Korona belirtisi değildir.

 Eklem ağrıları neden olur ?

Eklem ağrılarını genellikle ileri yaşta olanlarda görmeye alışkın olsak da her yaşta görülebilmektedir. Kilolu olmak, spor aktiviteleri yapıyor olmak, çeşitli hastalıklar, travmalar, psikojenik etkenler eklem ağrısına yol açabilmektedir. Ekleme özgü olan ağrılar olabildiği gibi diğer vücut ağrıları ile birlikte seyreden hastalıklar da söz konudur. Vücut hareket ederken eklemleri de kullanmaktadır. Obezite, toksik maddelerle beslenmek ve fazla yük yüklemek eklemlerde erken bozulmaya neden olabilmektedir. Artroz ve Artrit birbirinden farklı iki hastalık olup karıştırılmaktadır. Artroz iltihapsız kıkırdak bozulması ve kemik çıkıntıya verilen ad olmakla beraber artrit ise iltihabi bir eklem hastalığıdır.

Belirtileri nelerdir ?

En sık belirti ağrı olmakla beraber eklem şişliği, hareket kısıtlılığı, tutukluk, kızarıklık yaşanabilmektedir.

Hangi hastalıkların belirtisi olabilir ?

Osteoartrit (Kireçlenme ), Menisküs, Çapraz bağ lazyonları, Kondromalazi Patella (Ön Diz Ağrısı),  Tendinit Bursit (Kesecik İltihabı),  Romatoid Artrit (İltihaplı Eklem Romatizması),  Enfeksiyon ve Otoimmün Hastalıklar,metabolik bozukluklar (Gut Hastalığı),  Bursit (Kesecik İltihabı), Septik Artrit eklem ağrısı yapabilen problemli durumlardır.

En sık kimlerde görülür ?

Kireçlenme türü problemler ileri yaşlarda görülürken, iltihabi artritler genellikle daha erken yaşlarda başlamaktadır

Tedavisi nedir ?

Gerekli tedavinin yapılabilmesi için ilk şart, eklem ağrısının neden kaynaklandığının teşhis edilmesidir. Travmaya bağlı eklem ağrılarında  soğuk uygulama lokal ya da sistemik ağrı kesiciler kısmen yarar sağlayabilir. Romatizmal hastalıklarda kalıcı eklem tahribatı gelişmemesi için  profesyonel hekim yardımı almak gerekiyor. Eklemin korunabilmesi için düzenli egzersiz yapmak, kilo almamak hayli önemlidir. Kireçlenmeye bağlı eklem sorunlarında kıkırdak yapımını uyaran kondroitin sülfat, glukozamin  takviyesi, ayrıca yeni kıkırdak oluşumunu sağlayan kök hücre uygulamaları hayli revaçta olan popüler ve ideal yöntemlerdir. Tedavinin ciddi bir şekilde yapılabilmesi için eklem sorunu önce anlaşılmalıdır. Osteoartrit adı verilen ve halk arasında kireçlenme olarak bilinen hastalık tablosunda osteoartritin  derecesi hassasiyetle tespit edilmeli ve buna göre bir tedavi düzenlemesi yapılmalıdır. Aksi taktirde başarı oranı azalmaktadır.    

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kolon kanserinden korunmak için bunları yapın! Kolon kanserinden korunmak için bunları yapın!
Hastalıklar
Kilo aldırmayan unsuz ekmek tarifi! Kilo aldırmayan unsuz ekmek tarifi!
Diyet
En Güncel Galeriler
Hazer Amani eski eşiyle görüştü mü? Kriz büyüyor!
Hazer Amani eski eşiyle görüştü mü? Kriz büyüyor!
Bornozla yatağa atlarken cinsel organı gözüktü! Sosyal medya yıkıldı!
Bornozla yatağa atlarken cinsel organı gözüktü! Sosyal medya yıkıldı!
'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali tam bomba
'Cehennemde dolaşıyordum' diyen ünlü yıldızın son hali tam bomba
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Kadir Doğulu aldatıldı magazin duayeni bombayı patlattı!
Yayını terketmişti! Estetiksiz hali yine gündem oldu!
Yayını terketmişti! Estetiksiz hali yine gündem oldu!
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Meğer Ahu Tuğba Adnan Oktar'ın yıllar önceki...
Önceki Haberler
Koronavirüse yakalanan Eser'den haber var!
Koronavirüse yakalanan Eser'den haber var!
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak : Kahvaltı keki
Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak : Kahvaltı keki
Partneriniz seks sonrası hemen uyuyorsa...
Partneriniz seks sonrası hemen uyuyorsa...
Kocasına mesaj atan kadının üzerine yürümüştü! Ciğerci'ye hapis şoku!
Kocasına mesaj atan kadının üzerine yürümüştü! Ciğerci'ye hapis şoku!
Güne mutlu uyanmanın sırrı burada!
Güne mutlu uyanmanın sırrı burada!
Tadı damaklarda kalıyor: İncirli sütlü tatlı
Tadı damaklarda kalıyor: İncirli sütlü tatlı
Şahane bir tat: Dolgulu tavuk
Şahane bir tat: Dolgulu tavuk
Sarkan yanakları gerginleştirmenin doğal yolları!
Sarkan yanakları gerginleştirmenin doğal yolları!
Yorumlar