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Duy Beni'nin Ekim'inden derin göğüs dekolteli paylaşım! Instagram'ı yıktı geçti!

Duy Beni dizisindeki Ekim rolüyle dikkat çeken oyuncu Rabia Soytürk, Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.

Duy Beni'nin Ekim'inden derin göğüs dekolteli paylaşım! Instagram'ı yıktı geçti!
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Başrollerini Caner Topçu, Berk Hakman, Helin Kandemir gibi isimlerle paylaştığı Duy Beni dizisiyle ününe ün katan genç oyuncu Rabia Soytürk, iddialı elbisesiyle sosyal medyaya damga vurdu. Derin göğüs dekolteli pozunu paylaşan Rabia Soytürk'e, kısa sürede 300 bine yakın beğeni geldi.

'Resmen ateş ediyorsunuz"

Gecelerde eğlenen Rabia Soytürk'e rol arkadaşı Meltem Akçöl ve Baba dizisinin yıldızı Buse Meral eşlik etti. Rabia Soytürk'ün paylaşımına ''Bütün güzeller bir arada'' ve ''Resmen ateş ediyorsunuz'' gibi övgü dolu yorumlar yapıldı.

Sefo ile aşk yaşıyor iddiası

Rabia Soytürk'ün adı, ünlü şarkıcı Sefo ile aşk dedikodularına karışmıştı. İddialar hakkında suskunluğunu bozan Soytürk, bir sevgilisi olduğunu ancak bu kişinin Sefo olmadığını söylemişti.

Öte yandan Rabia Soytürk, bir dönem Benim Adım Melek dizisindeki partneri Mustafa Mert Koç ile uzun soluklu bir aşk yaşamıştı.

Rabia Soytürk kimdir?

11 Mart 1996 tarihinde doğan 26 yaşındaki Rabia Soytürk, Sağlık Koleji hemşirelik bölümü mezunudur. Sadri Alışık Kültür Merkezinde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez Şahsiyet dizisinde Süveyda karakterini canlandırarak Haluk Bilginer ve Cansu Dere ile çalışma fırsatı yakaladı. Nereli olduğu bilinmeyen Soytürk, Gülperi dizisi ve Özgür Dünya filmi kadrosunda yer aldı. Benim Adım Melek dizisinde Defne karakterine hayat verdi.

Balık burcu olan Rabia Soytürk, 1,66 cm boya ve 52 kg ağırlığa sahiptir.

 

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