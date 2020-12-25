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Yatağın yanına limon koymak faydalı mı ruh halini iyileştiriyor!

Başucunuza bir parça limon koyarak uyuduğunuzda vücudunuza ciddi yarar sağlıyor. İşte yatağınızın yanında limonla uyumanın faydaları...

Yatağın yanına limon koymak faydalı mı ruh halini iyileştiriyor!
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Sayısız faydası olan limon, mutfaklarımızın vazgeçilmez besini. Onu yıllarca suyumuza, çaya, salatalara koyduk. Peki ya komodinin üzerine koymaya ne dersiniz? Tüm yapmanız gereken şey; bir limonu alıp, onu dörde bölmek ve içine tuz serpmek... Dilimlediğiniz limonları, komodin üzerine koyarak, uykuya dalabilirsiniz. Limonla uyumanın faydalarına inanamayacaksınız. İşte limonun uyurken yanınıza olmasının faydaları...

Konsantrasyonu artırıyor

Her gün limonun aromasını teneffüs etmek, kişilerin konsantrasyonunu arttırıyor, zihinsel aktiviteleri ve hafızaya olumlu etkide bulunuyor. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar, iş yerlerinde limon kokusu olan kişilerin daha az hata yaptığı sonucuna ulaştı.

Ruh halini iyileştiriyor

Limon esansiyel yağı, depresyon için kanıtlanmış bir çaredir. Ruh halinizi iyileştirmek istiyorsanız limon yağından ya da daha basit bir yöntem olan başucunuza bir parça limon koymaktan yardım alabilirsiniz.

Gerginliği azaltıyor, rahatlatıyor

Narenciye aroması sinir sistemini yatıştırıyor, kaygıyı azaltıyor ve zor bir günün ardından gerginliği gidermeye yardımcı olur. Odanızda bir kaba limon yağı koyabilir ya da yağınız yoksa başucunuza bir parça limon koyabilirsiniz.

Böcekleri uzak tutar

Karıncalar, sinekler, sivrisinekler ve diğer böceklerin limon kokan bir evde kalmaları pek olası değildir. Eğer evinizde haşerelerden herhangi biri varsa kimyasal ilaçlar kullanmak yerine limondan yardım alabilirsiniz. En etkili sonuç için bir limona karanfilleri batırın ve bu şekilde kullanın.

Havayı mikroplardan arındırıyor

Limonun sadece hoş bir aroması değil, aynı zamanda bakterisit özelliği de vardır. Odadaki havayı temizlemeye ve daha rahat nefes almaya yardımcıdır.

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