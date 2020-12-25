Ciddi ilişkiye hazır mıyım kendinize güveniniz tamsa...

Yeni bir birlikteliğe başlamadan önce beklentilerinizden ve bu sorumluluğu almak isteyip istemeyeceğinizden emin olmalısınız. Bu sayede doğru insanla karşılaştığınızda tereddüt edeceğiniz bir nokta kalmayacaktır. Peki, yeni bir ilişki için hazır mısınız? Bazen doğru zamanda doğru yerde olsanız da etrafınızda hoşlanabileceğiniz insanlar olsa da aşka hazır değilseniz, bir ilişkiye başlayamazsınız. Peki, hazır olup olmadığınızı nasıl anlarsınız?Kafanızdaki tereddütleri sorgulamalarınızla netleştirebilirsiniz...

Fedakarlığa hazırsanız

Herkesin hayattaki ilk önceliği kendisi olmalı, bu konuda şüphe yok. Ancak aşk bazen fedakarlığı, sevdiğin kişiyi kendinden çok düşünmeyi gerektirebiliyor. 'Biz' değil 'ben' dilini konuşuyorsanız ve bundan vazgeçmeye niyetiniz yoksa ciddi bir ilişkiden bir süre daha uzak durabilirsiniz.

Başka kimseye ihtiyacınız yok

Hayatınızda memnun olduğunuz bir noktaya geldiyseniz ve başka birine ihtiyaç duymuyorsanız ciddi bir ilişkiye hazır olabilirsiniz. Pek çok insan sürekli olarak onları tamamlamak için başka birini arıyor. Kendinizi tamamladığınız bir noktaya geldiğinizi hissediyorsanız, ciddi bir ilişki kurmak için mükemmel bir noktadasınız demektir.

Kendinize güveniniz tamsa

Uzun süreli bir ilişki söz konusu olduğu zaman özgüven önemli bir faktördür. Kendinize güvenmezseniz başka birine de güvenemezsiniz. Güvensizlik duygusu da ilişkiyi ileriye taşımanıza engel olacaktır.

Bekar olmaktan mutsuzluk duymuyorsanız

Bu madde, başka birine ihtiyaç duymamakla beraber ilerliyor. Bekarsanız ve bundan zevk alıyorsanız, hayatınızda çok iyi bir yerdesiniz demektir. Kendi başınıza yemek yemeye gidebiliyorsanız ve bundan nefret etmiyorsanız ya da haftasonları arkadaşlarınızla sinemaya gitmeyi seviyorsanız, muhtemelen bir ilişkiye hazırsınız demektir. Hiç kimseye güvenmeden kendi hayatınızı yaşayabilirsiniz, bu da pes etmeden sağlam bir ilişkiye yatırım yapabileceğiniz anlamına gelir.

Ne aradığınızı biliyorsanız

Herkesin hayatı boyunca yanlış insanları 'doğru' olarak gördüğü dönemler olmuştur. Tüm bu insanları tanımak tecrübe olur ve en sonunda ise ne aradığınızı tam anlamıyla farkına varırsınız. Hayatınıza 'yanlış' insanları sokmayı bırakıp, sizin için doğrunun ne olduğunu biliyor, sizi mutlu edecek ilişkinin nasıl olacağının farkındaysanız ciddi bir ilişkiye hazırsınız demektir.

Veya aramayı tamamen bıraktıysanız

Bu konuyla ilgili söylenmiş çok güzel bir söz vardır: 'Aramayı bıraktığında bulacaksın bazı şeyleri!' Aşk da o 'bazı şeyler'den bir tanesi. Ne zaman ki aramayı bırakırsınız, o zaman en güzeli gelir sizi bulur.