Ebru Polat kimdir yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi!

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Ebru Polat, yeni bir aşka yelken açtı. Annesinin sözünü dinlediğini söyleyen Polat, arkadaşı Tolgahan Yıldız ile sevgili oldu.

Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Ebru Polat, yakın arkadaşıyla sevgili oldu. Çiçeği burnunda çift, ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Tolgahan Yıldız'ın basın mensuplarına evlilik konusunda yaptığı açıklama dikkat çekti.

Eski arkadaşıyla sevgili oldu

Yeni sevgilisi Tolgahan Yıldız hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ebru Polat, kendisiyle uzun yıllardır tanıştığını belirtti. Polat ayrıca, bu kez annesinin "En iyi sevgili eski arkadaştan olur" sözünü dinlediğini söyledi.

''3 yıldır Ebru'ya evlilik teklif ediyorum''

Tolgahan Yıldız gazetecilerin "Ebru Polat'a evlilik teklifinde bulundunuz mu?" sorusuna, "3 yıldır Ebru'ya evlenme teklifi ediyorum. Sonunda evleneceğiz galiba" cevabını vererek flaş bir itirafta bulunmuş oldu.