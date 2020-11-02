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Karugi masajı nasıl yapılır cilt yaşlanmasının önüne geçiyor!

Karugi masajıyla cilt yaşlanmalarının önüne geçebileceğinizi biliyor muydunuz? Nasıl yapıldığını gelin birlikte öğrenelim.

Karugi masajı nasıl yapılır cilt yaşlanmasının önüne geçiyor!
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Karugi masajı nedir? Nasıl yapılır? Karugi masajıyla cildinizdeki sarkmaları durdurabileceğinizi biliyor muydunuz? Yaşlanmaya başladıkça elastikiyetini kaybeden cildin sıkılaşmasını sağlayan bu masaj cildinizde gözle görülür bir etki yaratacak. Siz de cildinizin yaşlanmasını önlemek istiyorsanız içeriğimize bir göz atmayı deneyebilirsiniz. 

Karugi masajı nasıl yapılır? 

Öncelikle yapmanız gereken bir aynanın karşısına geçmek ve önceden temizlediğiniz yüzünüze masaj yağı yardımı ile korugi masajını uygulamak.  Korugi masajını uygulamaya başlarken dirseklerinizi destek alabileceğiniz bir yere dayayın ve yumruk yaptığınız ellerinizi yanaklarına yaslayarak 5 dakika boyunca bekleyin. Bu uygulamanın sonucunda kaslarınız gevşemiş olacaktır. Daha sonra yumruk halindeki ellerinizi alın bölgenize yaslayın. Parmak kıvrımlarınız saç çizginize denk getirerek boynunuza doğru gererek hafifçe bastırın.Ellerinizi birbirine kenetleyin ve başparmaklarınızı düz tutun. Ardından yanaklarınızı kulaklarınızın olduğu yöne doğru gerin ve boynunuza doğru indirin. Bu hareketi yüzünüzün her iki tarafına da 2 kez uygulayın. Korugi masajının bir sonraki evresinde ellerinizi yumru yaparak eklemlerinizi kaşlarınızın üstüne denk getirerek saç diplerinize doğru sürükletin ve hafif yana kaydırarak aşağı doğru gerin. Böylece alın bölgenizin tamamına masaj uygulamış olacaksınız.Ellerini yumru yaparak bu sefer kaşlarınızın üzerine koyun. Ve şakaklarınıza doğru hafifçe gerin.Korugi masajının devamında gıdı bölgenize ellerinizi götürerek boynunuza doğru deriyi hafifçe itmelisiniz. Bu hareketi 7-8 ke uygulamanız yeterli.Korugi masajının son hareketi ise avucunuzu açarak parmaklarınızı alnınızdan köprücük kemiklerinize kadar nazik hareketlerle çekiştirmek. Korugi masajının etkisini göstermesi için haftada 1 kez yapmanızı öneririz.

 

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