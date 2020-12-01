EDHO dizisi ekibine saldıran şüphelilerinin ifadesi şoke etti Oktay Kaynarca tehdit etti!

Maltepe'de "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin set ekibinin kaldığı otel odasını tekmeledikleri öne sürülen iki kişi, "Birden çok kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek" suçundan tutuklandı. İki şüpheli ifadelerinde mağdur olduklarını ve Oktay Kaynarca'nın kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin set ekibinin kaldığı otelin odasının kapısını tekmeledikleri gerekçesi ile gözaltına alınan Arif Y. ve Şiyar A., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan iki şüpheli, "Birden çok kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli olarak ihlal etmek" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.

ŞÜPHELİLER OLAYIN MAĞDURU KENDİLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Mahkemedeki sorgusunda kendisinden şikayetçi olan müştekilerden biri ile fotoğraf çektirmek istediğini belirterek, "Dizide oynayan bu oyuncu fotoğraf çekilmek istemedi. Ben de buna bozuldum. Odama geçerken karşı odadaki kapıya ayağımla vurdum. Daha sonra pişman oldum, özür dilemek için aşağıya indim. Tanımadığım bir kişi dizi oyuncularına saldırdı. Benimle fotoğraf çektirmek istemeyen kişi gözüme vurdu, kafama vurdu" dedi.

Olayın asıl mağdurunun kendisi olduğunu öne süren Şiyar A., "Suçla bir ilgim yok. Biz mağduruz. Dayak yiyen bizdik. Özür dilemek için gittim, saldırdılar" diye konuştu. Şüpheli Arif Y. ise iki tarafı sakinleştirmeye çalıştığını öne sürerek, "Kapıya tekme atan ben değilim. Ben olayda darp edildim. Olayla uzaktan yakından ilgim ve alakam yok. Şiyar'ı sakinleştirmek için yanına gittim ancak kapıya tekme atıp atmadığımı görmedim" şeklinde konuştu.

TUTUKLANDILAR

İki şüpheli mahkemedeki sorgularının ardından, "Birden fazla kişi ile birlikte konut dokunulmazlığını nitelikli ihlal etmek" suçundan tutuklandı.

"OKTAY KAYNARCA ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Şüpheliler Şiyar A. ve Arif Y., emniyet ifadelerinde olay nedeni ile set ekibinden Oktay Kaynarca'nın kendilerini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü.



NE OLMUŞTU?

Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde gece 03:00 sıralarında bir otelde meydana gelen olayda; 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin çekimlerinin yapıldığı otelde kalan Gülcan S., Burçak Ç. ve Bercin A. isimli set çalışanları odalarına gittikleri sırada, otelde kalan 3 kişi tarafından sözlü tacizine uğradı. Kadın çalışanlar, odalarına girdikten sonra dizi oyuncuları da odaya geldi. Hemen ardından ise 3 kişi de fotoğraf çektirme bahanesiyle odanın önüne geldi. Oyuncular şüphelilerin alkollü olduğunu fark ederek fotoğraf çektirmeyi kabul etmedi.

KAPILARI TEKMELEDİ, KAVGA ÇIKARDI

Oyuncular otelin lobisine inerken bir şüpheli, set çalışanlarının kaldığı oda kapısını tekmeledi. Çalışanlar korku içinde kapıyı kilitlerken, çalışan Gülcan S. otel odasının penceresine çıkarak yardım istedi. Sesleri duyan dizi oyuncuları olayın yaşandığı kata geldi. Şüpheliler ile oyuncular arasında tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafların tartışması lobide de devam etti. Gerginliğin ardından oyuncular ile şüpheliler arasında kavga çıktı. Olay yerindeki polis ekipleri ise kavgaya müdahale etti. Batuhan K., Arif Y. ve Şiyar A. isimli şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SABIKALARI VAR

Şüphelilerden A.Y.'nin 16'sı evden hırsızlık, görevi yaptırmamakta direnme, çok sayıda iş yerinden ve otodan hırsızlıktan, Şiyar A.'nın uyuşturucu madde kullanımı ve kasten yaralama, Batuhan K.'nın ise kasten yaralama, uyuşturucu kullanımı, reşit olmayan kıza cinsel ilişki ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu öğrenildi. 3 kişi emniyette alınan ifadelerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Öte yandan şüphelilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunları uyarınca da toplamda 9 bin 540 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

OLAY SONRASI YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin otel koridorunda dolaştığı, bir şüphelinin oda kapısını tekmelediği, dizi oyuncularının ve çalışanların kata geldiği ve lobide yaşanan gerginliğin ardından kavga çıktığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı