İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu!

9 yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde; Arif Susam, Gonca Vuslateri, Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu'yla tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak
4. BÖLÜMÜYLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK
Star'da yayınlanmaya başlayan İbo Show, dördüncü bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Cumartesi günü ekranlara gelecek programda konuk olarak Arif Susam, Gonca Vuslateri, Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu olacak.
NOSTALJİ RÜZGARI YAŞANACAK
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show'da, tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak.
UNUTULMAZ BİR GECE OLACAK
Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor. Program konukları arasında yer alan; Arif Susam, Ümit Besen, Gonca Vuslateri ve Cengiz Kurtoğlu unutulmaz bir geceye imza atacak.