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Avokadolu kahvaltılık nasıl yapılır vazgeçilmeziniz olacak!

Kendi halinde tatsız bir meyve olan avokadoyu labne, ceviz ve baharatlarla hiç denediniz mi? Bu tarife hayran kalacaksınız. İşte yapılışı!

Avokadolu kahvaltılık nasıl yapılır vazgeçilmeziniz olacak!
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Sağlıklı bir başlangıç yapmaya ne dersiniz? Tek başına tatsız bir meyve olan avokadoyu bir de baharat,ceviz ve labneyle deneyin. Hem hafif hem de sağlıklı bu kahvaltılık tarifine hayran kalacaksınız. Peki avokodolu kahvaltılık nasıl yapılır? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda

MALZEMELER: 

300 gramlabne peyniri
1 adetolgun avokado
2 yemek kaşığıiri kıyılmış ceviz içi
1/2 çay kaşığıpul biber
1/2 çay kaşığıkarabiber

HAZIRLANIŞI:

Avokadoyu ikiye kesip çekirdeğini çıkardıktan sonra, bir kaşık yardımıyla kabuğundan ayırın ve çatalla iyice ezin.Labne peynirini püre haline getirdiğiniz avokado ile güzelce karıştırın.Karışıma ceviz içini ve baharatları ekleyerek güzelce karıştırın.Kapaklı bir kavanozda ve buzdolabında saklayarak afiyetle tüketin.

 

 

 

 

 

 

 

 

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