Ellan Page kimdir ünlü oyuncu transeksüel olduğunu açıkladı!

Son olarak Netflix yapımı The Umbrella Academy ile seyirci karşısına çıkan ve 2007 yılında rol aldığı Juno filmiyle Akademi Ödülü kazanan Ellen Page, artık trans birey olduğunu açıkladı.

2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum" diyerek eşcinsel olduğunu söyleyen oyuncu, artık Elliot adını kullanacağını belirterek Instagram hesabından bir duyuru yayınladı.

"Şanslı hissediyorum"

Page, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Merhaba arkadaşlar, trans olduğumu sizinle paylaşmak istiyorum ve ismim Elliot. Bunu yazdığım, burada olduğum, hayatımda buraya geldiğim için şanslı hissediyorum.

Bu yolculuğumda beni destekleyen muhteşem insanlara karşı minnet duyuyorum. Trans topluluğunda pek çok kişi tarafından etkilendim. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı kapsayıcı ve şefkatli bir yer yapmak için durmadan çalıştığınız için teşekkür ederim. Daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için her türlü desteği sunacağım."

Ellen Page kimdir?

Ellen Page, 21 Şubat 1987 tarihinde, Halifax, Kanada'da dünyaya geldi. Annesi Martha Philpotts bir öğretmen, babası Dennis Page ise bir grafik tasarımcıydı. Halifax Grammar Okulu ve Queen Elizabeth Lisesi'nde eğitim gören Page, 2005 yılında Shambhala Okulu'ndan mezun oldu. Liseden mezun olmasının ardından iki yıl boyunca Vaughan Road Akademisi'nde Etkileşim Programı eğitimi alan Page, burada kendisi gibi Kanada'lı bir aktör olan Mark Rendall ile beraber okudu.

Oyunculuğa 4 yaşındayken başlayan Page, kariyerinin bu ilk döneminde pek çok okul piyesinde sahne aldı. Kamera karşısına ilk defa geçmesi ise, 1997 tarihli CBC kanalı tarafından yayınlanan T.V. filmi Pit Pony ile oldu. Filmin başarısı genç oyuncuya şöhretin kapılarını aralarken, ayrıca iki farklı ödül töreninde en iyi genç oyuncu dalında aday gösterildi; fakat ikisini de kazanamadı.

Pit Pony'nin ardından Kanada'da yayınlanan pek çok film ve dizide ufak roller alan Page, ilk olarak 2003 yılında vizyona giren ve Alison Murray tarafından yönetilen bağımsız film Mouth to Mouth ile Avrulpa sinemalarında kendisine yer edindi.

Page'in kariyerindeki ikinci önemli film ise, 2005 tarihli Hard Candy oldu. Psikolojik gerilim tarzındaki bu filmde canlandırdığı Hayley Stark karakteri ile pek çok ödüle aday olarak gösterilen genç oyuncu, Austin Film Critics Association tarafından verilen En İyi Oyuncu ödülünü kazandı.

2006 yılında X-Men: The Last Stand'de Pryde karakterini canlandıran Page, 2007 yılına ise 4 filme giriş yaptı; An American Crime, The Tracey Fragments, The Stone Angel ve Juno. Jason Reitman'ın yönettiği Juno filmindeki başarılı oyunculuğu sayesinde aralarında BAFTA, Akademi Ödülleri ve Altın Küre'nin de bulunduğu 20'den fazla ödül töreninde en iyi oyuncu dalında aday gösterilen Page, Austin, Chicago, Detroit ve Houston Film Critics'in de aralarında bulunduğu 13 organizasyonda En İyi Aktrist ödülünü kazandı.

2008 yılında Smart People, 2009 yılında ise Whip It adlı sinema filmlerinde rol alan genç oyuncu, son olarak Inception adlı başarılı bilimkurgu filminde Leonardo DiCaprio ile kamera karşısına geçti.

Halifax, Nova Scotia'da bulunan evinde iki köpeği ile beraber yaşayan Page, kendisini bir pro-choice feminist olarak tanımlamakta ve de ekolojik dengenin korunması için çeşitli organizasyonlarda yer alamakta.

Ellen Page, 2010 yılında ünlü erkek dergisi FHM'de yayınlanan Dünyanın En Seksi Kadınları listesinde 70. aldı.