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Mini etekli pozlarını paylaşan oyuncu Demet Özdemir'e beğeni yağdı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir sosyal medya hesabı Instagram üzerinden mini etekli pozlarını yayınladı. Özdemir'in pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Mini etekli pozlarını paylaşan oyuncu Demet Özdemir'e beğeni yağdı
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TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde izlediğimiz oyuncu Demet Özdemir, 11 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı pozlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

1 milyondan fazla beğeni aldı

Evinde masa başında bilgisayarıyla ilgilenirken poz veren Demet Özdemir, giydiği siyah mini eteğiyle göz kamaştırdı. Oyuncunun pozları kısa sürede 1 milyon 100 binden fazla beğeni aldı. Özdemir'in neon yeşil topuklu botları da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

İşte Demet Özdemir'in çok beğenilen o pozları...

 

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