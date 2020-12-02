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Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş

Mucize filminde oynadıktan sonra ünlenen Seda Tosun'un yıllar önce Adnan Oktar'ın programına katıldığı ortaya çıktı.

Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş
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Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün 'Mucize' filmiyle şöhrete kavuşan Seda Tosun'un yıllar sonra ortaya çıkan görüntüleri şaşkınlık yarattı. Oyuncunun, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" ve "birden fazla kişiyle birlikte ve silahla, cinsel saldırı" gibi onlarca suçtan 150 yıldan bin 365 yıla kadar hapsi talep edilen Adnan Oktar'ın programına katıldığı ortaya çıktı. Seda Tosun, müzisyen Eymen Adal ile nikah masasına oturmuştu

GÖZLER ÜNLÜ OYUNCUYA ÇEVRİLDİ

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konuyla ilgili ünlü oyuncunun herhangi bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

SEDA TOSUN KİMDİR? 

 Seda Tosun, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül'ün duygusal sinema filmi "Mucize"nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Tosun, Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü bölümü mezunudur. Balayı filminde başrol oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelen genç ve güzel oyuncu Seda Tosun, 1.78 cm boyundadır. Ayrıca Seda Tosun 2008 yılı Miss Turkey finalistlerindendir. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü öğrencisi olan Tosun, role 3 bin kişi arasından seçildi. Mucize filminde Deli Aziz karakterinin eşi olan Mızgin'i canlandıran Seda Tosun, 2018 yılında Eymen Adal ile evlenen Seda Tosun yakın zamanda boşandı.

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