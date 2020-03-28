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Emel Müftüoğlu virüse rağmen sokağa çıkanlara ateş püskürdü falakaya yatıracağım!

Salgın nedeniyle günlerdir evinde olan ve her türlü önlemleri alan Emel Müftüoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkanlara ateş püskürdü.

Emel Müftüoğlu virüse rağmen sokağa çıkanlara ateş püskürdü falakaya yatıracağım!
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, koronavirüs salgınının ülkemize gelmesinin ardından kendisine evine kapattı. Tüm önlemleri alan şarkıcı sokağa çıkanlara da ateş püskürdü. Müftüoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında nstagram hesabından yaptığı paylaşımda "Valla sopağı alıp çıkacağım sokağa falakaya yatıracağım dolaşanları" diyerek uyarılara kulak asmayan vatandaşlara ateş püskürdü. 

''Durumun ciddiyetine varsaydınız şu anda neredeyse atlatmıştık''

Günlerdir evinde olan ve koronavirüse karşı her türlü önlemi alan Emel Müftüoğlu, bugün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Arkadaşlar haftalardır boşu boşuna evlere tıkıldık. O kadar çok insan sokakta ki bizim evde oturmamızın hiç bir önemi yok bu kadar dolaşan insan varken... Halbuki herkes anlayış olup durumun ciddiyetinin farkına varsaydı şu anda neredeyse atlatmıştık."

Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara ateş püskürdü falakaya yatıracağım!

''Sopayı alıp çıkacam soğağa'' 

"İlla başımızda bir çoban bizi ağıllara sokana kadar uğraşacaksınız. Bu nasıl bir cehalet süreyi uzatıyorsunuz... 'Bana bir şey olmaz diyorsunuz' bu nasıl bir egoistlik. Valla sopayı alıp çıkacağım sokağa falakaya yatıracağım dolaşanları. Unutmayın bir kova suyla sönecek yangını gecikince bir tanker suyla söndüremezsiniz."

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