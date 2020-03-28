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Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asansörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı

ABD'li oyuncu Amber Heard'ın, çatı katındaki evinin asansöründe, girişimci Elon Musk'a sarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asansörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı
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Oyuncu Amber Heard, bir zamanlar Amerikalı oyuncu Johnny Depp'le yaşadığı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles şehrindeki çatı katı evindeki asansörde, milyarder girişimci Elon Musk'a sarılırken görüntülendi. İkilinin fotoğrafları İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmiyor

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile ABD'li oyuncu Amber Heard'ın yaşadığı kaçamak anları İngiliz medyasından Daily Mail flaş haber duyurusuyla servis etti. Habere göre, Amber Heard bir zamanlar Amerikalı oyuncu Johnny Depp'le yaşadığı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles şehrindeki çatı katı evinde asansörde milyarder girişimci Elon Musk'a sarılırken görüntülendi. Heard ve Musk'ın sarıldığı anların fotoğrafının ne zaman çekildiği tam olarak bilinmezken, Musk'ın buluşmaya başlayana kadar Heard ile Depp'in zaten ayrılmış olduğu konusunda ısrarcı olduğu ve ikilinin arasını kendisinin açmadığını ileri sürdüğü belirtildi. Öte yandan ABD'li oyuncu Depp ise 2015'te Heard ile olan evliliklerinin birinci ayında Heard ile Musk'ı ilişki yaşamakla suçluyordu.

Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asansörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı

Müzisyen sevgilisinden bebek bekliyor 

Tesla'nın ve SpaceX'in kurucusu olan milyarder girişimci Elon Musk ve sevgilisi, Kanadalı müzisyen Grimes (31) ile geçtiğimiz hafta bebek bekledikleri belirtilmişti.

Kaynak: DHA

 

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