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Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı

Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandığını günler sonra itiraf etti.

Yurt dışında etkinlik düzenleyen Zülfü Livaneli ve eşi koronavirüse yakalandı
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Türk müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli, geçtiğimiz haftalarda gittiği ABD'nin New York kentinden birden çok konser ve imza günü düzenledi. 27 Şubat'ta rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılan Livaneli, 4 Mart'ta yeni bir etkinlik çıkarak hem imza günü düzenledi hem de konser verdi. Livaneli'nin bu konserine katılan birçok Türk isimde yeni tip koronavirüs tespit edildi. Konu hakkında ilk kez konuşan sanatçı; kendisinin, eşinin ve arkadaşlarının Kovid-19 virüsüne yakalandığını ancak durumlarının iyi olduğunu söyledi. Livaneli, konu hakkında yaptığı açıklamada "Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük. Tamamen iyileştik ancak Türkiye'ye döndüğümüzden beri dışarı çıkmıyoruz" dedi.

''İki toplantıdan birinde koronovirüs kapmış olabiliriz'' 

Kısa süre önce Türkiye'ye gelen ve Bodrum'daki evinde çalışmalarını sürdüren 73 yaşındaki Zülfü Livaneli, ABD'deki imza gününde koronavirüs kaptığı iddiaları ve sağlık durumuyla ilgili "25 Şubat'ta eşim ve kızımla üç ayrı etkinlik için New York'a gittik. Bunlardan ikisi, Rumi Suite konserleri, Serenad kitabımın İngilizce baskısıyla ilgili düzenlenen bir toplantı, öteki de Columbia Üniversitesi'nde bir söyleşiydi. Kitap toplantısında yaklaşık yüz Amerikalı ve Türk vardı. Columbia'da da salon tamamen doluydu. Bu iki toplantıdan birinde koronavirüs kapmış olmalıyız" dedi.

''Tamamen iyileştiki kimse umutsuzluğa düşmesin''

Zülfü Livaneli, sağlık durumuyla ilgili olarak ise, "Eşim, ben ve arkadaşlarım tedavi gördük. Tamamen iyileştik. Türkiye'ye döndük. Şu anda test sonuçlarımız negatif ama yine de evden çıkmıyoruz. Kim hangi toplantıda, kime geçirdi bunu söylemek imkansız. İlaç şirketleri ve onların etkilediği lobiler, doktorlar arasında büyük bir kavga var. Bu yüzden iyileşme sürecimizle ilgili bir bilgi paylaşamayacağım. Ama tedavi edilebiliyor. Kimse umutsuzluğa düşmesin, mümkünse evde otursun ve bu belayı dayanışmayla atlatmaya çalışalım. Moralimizi de çok bozmayalım çünkü iyileşmek için moral önemli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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