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Aleyna Tilki mini şortuyla direk üzerinde poz verdi!

Koronavirüsten korunmak için evinden çıkmayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından direk üzerinde poz vererek sahneleri çok özlediğini söyledi.

Aleyna Tilki mini şortuyla direk üzerinde poz verdi!
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Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasıyla kendisini eve kapatan ünlü isimlerden biri oldu. Bu süreçte sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Tilki, son olarak direk üzerinde poz verdi. Ünlü şarkıcı paylaşımına ''çok özledim sizinle sahnede buluşmayı'' notunu düştü. Paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

Direk üzerinde mini şortlu pozuna beğeni yağdı 

Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan Aleyna Tilki, evde olduğu süreçte takipçileriyle cesur pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Tilki  bu sefer de direk üzerinde poz verdi. Aleyna mini şortlu direk pozunu "Sahnede dans edemesek de evimizde tek başımıza dans ediyoruz. Ama umarım her şey geçer ve sahnelerde buluşuruz .Çok ama çok özledim sizinle sahnede buluşmayı..." notuyla paylaştı. Paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

TikTok hesabı açarak dans etmişti 

Vaktini evde geçiren Aleyna, geçtiğimiz günlerde TikTok hesabı açarak kardeşi ve arkadaşoyla dans etmişti. Aleyna bu hallerini Instagram hesabından paylaşarak "Hahaha ilk TikTok videom. Çok eğlenceli" demişti.

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